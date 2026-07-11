牙膏揀錯隨時愈刷愈黃！選購時需仔細看成分　不同人要用不同產品

牙膏種類五花八門，各種功能不知如何選擇？牙齦反覆出血該選哪款？網紅美白牙膏真的有用嗎？兒童牙膏到底要不要買含氟的？精挑細選的牙膏回家用，結果牙黃、牙齦腫痛等問題沒見緩解，口腔潰瘍卻愈發嚴重。



怎樣才能選對適合自己的牙膏？口腔科醫生教你如何挑選牙膏。

挑選牙膏，一定要關注成分！（National Cancer Institute/Unsplash）

不同人要選不同牙膏 兒童選低氟（了解更多）：

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牙膏成分紅黑榜：這些成分正在傷害你的牙齒

挑選牙膏，一定關注成分！

需警惕的傷牙成分：

1. SLS（月桂醇硫酸鈉）：一種強效起泡劑，可能刺激口腔黏膜，口腔潰瘍患者不建議使用含這類成分的牙膏

2. 二氧化鈦（Titanium Dioxide）：在牙膏中作為增白劑使用時需關注其安全性

3. 高風險防腐劑：如羥苯丙酯、苯扎氯銨

4. 粗的摩擦劑：如碳酸鈣，長期使用可能損傷牙釉質



可關注的有效成分：

1. 防蛀成分：氟化鈉、單氟磷酸鈉等

2. 抗敏感成分：硝酸鉀/氯化鍶等

3. 温和的摩擦劑：水合硅石等

4. 舒緩牙齦：金銀花、薄荷、蜂膠等中草藥



不同人群如何按需挑選牙膏？

按需求選擇：

1. 孕婦：無SLS（月桂醇硫酸鈉）、無人工色素的牙膏

2. 兒童：選擇低氟（氟含量≤1100ppm），無表面活性劑、無糖、無人工甜味劑，可吞嚥的牙膏

3. 防齲齒人群：含氟牙膏

4. 牙敏感人群：含硝酸鉀/氯化鍶的牙膏

5. 牙齦炎人群：可在醫生指導下短期使用含氯己定的牙膏（避免長期使用，以防口腔菌群失調）

6. 牙齒矯正人群：建議選擇含氟牙膏，若伴隨牙齒痠軟可搭配抗敏感牙膏，以預防矯正期齲齒、緩解牙齒敏感不適



醫生推薦原則：

1. 基礎功能優先：普通含氟牙膏即可滿足大多數人的需求

2. 避免頻繁更換功效型牙膏：牙膏核心作用是輔助清潔牙面，口腔健康的關鍵在於正確刷牙（如巴氏刷牙法）、使用牙線及定期口腔檢查，無需過度依賴或追求「功效成分」



刷牙漱口≠口腔健康！為什麼建議每年洗1次牙？

刷牙只能清潔60%牙面，牙縫、牙齦溝等死角易殘留菌斑。漱口僅能沖走食物殘渣，所以使用牙線、定期洗牙、常規口腔檢查很重要！

1. 兒童：若存在牙結石（如長期口腔衛生維護不佳），可在專業口腔醫生操作下進行輕柔潔治

2. 成人/老年人：常規每年1-2次，牙周病患者需更頻繁（如3-6個月一次）

3. 孕婦：孕中期（4-6個月）可安全洗牙，預防妊娠期牙齦炎



需謹慎或暫緩洗牙的人群：

1. 如凝血功能障礙者

2. 傳染性疾病活動期患者

3. 嚴重心臟病/植入式醫療器械（如起搏器）患者

4. 急性口腔炎症患者

5. 放療後頜骨壞死風險者等



注意：牙結石去除後，因牙根失去牙結石包裹而暴露，對冷熱等外界刺激會更敏感；同時牙齦消腫後，原本被腫脹掩蓋的牙縫會顯現，敏感區域暴露，二者均可能導致牙齒痠痛（此為暫時性現象，通常1-2周緩解）。

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牙膏常見問題大盤點

含有生物溶菌酶、小蘇打、蜂膠、片仔癀等成分的牙膏真的有效果嗎？

1. 生物溶菌酶：具有一定殺菌、抗炎作用，對口腔常見致病菌有輕度抑制效果，但僅為輔助作用，絕不能替代口腔疾病的藥物治療。

2. 小蘇打：有一定美白、去漬作用，但長期使用可能對牙釉質造成磨損，牙齒敏感者需謹慎使用。

3. 蜂膠：雖有研究提示其具備抗菌、修復潛力，但牙膏中其含量通常極低，實際功效有限。

4. 片仔癀：或許能起到暫時消炎、止血的作用，可緩解牙齦出血症狀，但屬於治標不治本的手段，一旦出現牙齦出血，務必及時排查牙周疾病根源。

上述成分的牙可能提供輔助作用，但無法替代口腔疾病的專業治療。



牙膏是不是產生泡沫越多清潔力越強？

泡沫多少與清潔效果沒有直接關係。它主要由表面活性劑產生，僅能提升用戶使用時的體驗感，並非增強去污能力。真正決定清潔力的核心成分是摩擦劑。

市場上可以去除「幽門螺桿菌」的牙膏，真的有效果嗎？

目前沒有科學證據證明牙膏能有效清除幽門螺桿菌。幽門螺桿菌的主要定植部位是胃黏膜，口腔中可能存在但並非主要繁殖地。幽門螺桿菌需要通過抗生素聯合治療根除，單純口腔清潔無法達到效果，市售「抗幽牙膏」缺乏科學依據，多為營銷噱頭，消費者需理性看待。

Tips：注意，選牙膏要謹慎：

1、避免輕信「全能型」宣傳：如宣稱「美白+抗敏+止血」多效合一的牙膏，其實際效果通常較為有限。

2、警惕「天然」標籤陷阱：天然成分並非絕對安全，其安全性仍需結合具體配方來綜合判斷。



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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