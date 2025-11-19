13萬欠款滾雪球成1260萬　95後女生被迫抵押近千萬房產還債

一名年輕的海歸女子因資金需求誤陷「套路貸」陷阱，一年多的時間內，原本13萬元（人民幣，下同）的借款竟被犯罪集團透過「以貸養貸」手段惡意疊高至1260萬元，最終被迫抵押近千萬元房產還債。受害者報案後，成都警方歷經5個月偵查，於11月成功逮捕涉案的5名疑犯，經依法審計，查實該公司在高利放貸違法犯罪活動中，涉及向200餘名受害人借款，非法出借涉案資金累計4900餘萬元。



《紅星新聞》報道，2023年，留學歸來、95後的小葉希望通過創業來證明自己。某日，她接到一個貸款電話，並向對方借款13萬，約定一個月歸還。

警方介紹，13萬元扣除手續費、約5萬元的利息後，小葉到手只有8萬元。臨近還款時，第二家貸款公司聯繫小葉，並稱「可以幫你先還，多不了多少利息」。隨後，小葉第二次借款30萬元，扣除手續費、約10萬元利息後，再還之前借的13萬元，到手僅剩5、6萬元。

犯罪嫌疑人指認現場（紅星新聞）

經查，2023年11月至2025年3月期間，小葉個人初始借款僅13萬元，經5家貸款公司和11名放貸人，通過「轉單平賬」「以貸還貸」等手段，最終貸款被惡意壘高至1260餘萬元。小葉被迫抵押名下評估價950萬元的房產還債，但仍然發現自己無力償還，家人得悉後立即報警求助。

今年4月，高新公安成立工作專班調查。經查，疑犯何某、吳某、付某等人利用成都一住房租賃公司表面從事住房租賃業務，實則長期從事非法借貸活動。

辦案民警蔣警官介紹，涉案犯罪團夥具有隱蔽性，常以借款人名下房屋為擔保，在同借款人簽訂的虛假房屋租賃託管合同外衣掩護下，以「租賃違約金」名義按年息180%收取不受法律保護的高額利息。

蔣警官稱，犯罪團夥目的是通過簽訂虛假租賃合同，甚至會進行房屋租賃備案來「偽造」借款人在無法實現租賃需求的情況下，支付「租賃違約金」來非法牟利。若借款人未能還債，他們不會暴力催收，而是直接去法院起訴。借款人只能抵押房產或低價賣樓。

警方查獲的犯罪團夥材料文件（紅星新聞）

警方發現，利用上述違法行為，涉案公司旗下核心成員有多筆房產交易記錄，並且經依法審計，查實該公司在高利放貸違法犯罪活動中，涉及借款受害人200餘名，非法出借涉案資金累計4900餘萬元。

11月11日，警方展開收網行動，成功拘捕5名疑犯。經查，涉案犯罪團夥涉及多個省市，目前相關人員因涉嫌非法經營罪被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

成都公安打掉犯罪團夥現場（封面新聞）

蔣警官表示，在辦案過程中發現，很多類似案件的受害者都是年輕人。一方面95後、00後年輕人有房有車，有超前消費的習慣，會下意識地認為，只是一個房屋租賃租。實際上此類租賃合同，簽下的10年租約，只會給3-4年所謂的「租金」，遠低於市場價。180%的年息無法承受，到最後只能把房產抵押，借新賬還舊賬。