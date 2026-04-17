Z世代求職｜平均81天上工、51天適應　揭秘35%試用期離職真相

社會新鮮人平均花81天找到工作、51天抓到節奏，三成五會在試用期內做出選擇。Z世代、勞資雙方了解雙方嗎？



Z世代進入職場後，第一季成為關鍵。yes123求職網近期進行的「Z世代職場菜鳥企業評價調查」顯示，新鮮人平均需81天找到工作，進入公司後約51天熟悉步調，而企業普遍以三個月做為新人觀察期。

這段「職場前90天」逐漸從傳統的試用制度，轉變為雙方評估合作與文化契合的階段。對新一代來說，職涯不再強調忍耐與撐住，而是看能否在合理節奏與清晰期待下成長，職場默契也因此出現新變化。

（資料來源：yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」；2025年10月9日～10月23日，對象為20歲以上、25年畢業或退伍且目前有正職者。）

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Z世代是來「整頓職場」的嗎？

2000年後出生的年輕人被稱為Z世代，最備受討論的話題之一，就是「整頓職場」。準時下班、拒絕無效加班，這些行為常被貼上「不妥協」「不吃苦」的標籤。

但根據《網路溫度計 DailyView》所整理的「Z世代十大工作態度調查」，這些其實反映了一種新的工作邏輯：拒絕無意義的社交、不把工作當飯碗、尋求工作與生活的兼顧，並期望在工作中取得「自我實現」而非只為生計。而根據輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，「Z世代工作」的網路相關話題，近四個月（2025/6/30～2025/10/29）「網路探索概念」集中在：

六邊形戰士、安靜離職、安靜蓬勃、薪酸內幕、微退休、安靜崩潰。

等詞彙。

在網路討論中可以看到，Z世代並不是「不願意工作」，而是更重視工作是否與自我成長、節奏與價值相契合。能學習、能發揮就投入，不合適就選擇安靜離開；反之，遇到對的環境，也能在其中穩定累積與提升。

近年興起的「安靜蓬勃」便是典型例子，在不用高調拚命或占滿生活的前提下，透過找到內在動機與職涯意義，在現有工作中持續充實與成長。

「六邊形戰士」概念也愈來愈常被提及，意指在多面向能力上都有一定水準、能在不同任務中靈活切換的人才形象。

然而，另一端，「安靜崩潰」揭露了現實壓力：有些年輕人即便身心疲累、感受職場不友善，也因經濟或履歷考量無法離開，只能在看不見的壓力下硬撐。三種現象並存，勾勒出Z世代在職場中一邊追求發揮與自我認同、一邊面對現實考量的複雜樣貌。

調查結果公開！企業看重新鮮人的態度 技能其次

企業端的觀察標準正在改變。yes123求職網調查中超過七成企業表示，新鮮人的學習意願、抗壓性與責任感是評估重點，遠優於單純的專業技能。這代表職場初期的重點不再是「會多少」，而是「願意投入多少」。在變動速度加快的工作環境中，能否吸收、調整、協作，比帶著滿手技術進場更重要。

從分數來看，企業主對25年畢業新鮮人的整體工作能力平均評61.4分、態度54.7分，代表新人在實務操作與工作心態上仍有磨合空間。這並非要求立刻成熟，而是希望看到持續投入與調整。換言之，剛入行時更看重能不能掌握工作節奏並逐步成長，而不是立即展現高產能。

新人視角：自律、投入 並看見自己的成長空間

新鮮人給自己的平均分數約71.7分。多數人認為自己能準時、願意請教、完成任務，同時也清楚自己在優先順序與細節上仍有調整空間。與其期待一開始就完美，不少Z世代把第一份工作當作摸索期，重點不是撐多久，而是能不能學到東西、看見方向。

離職不等於放棄 是雙方檢核合拍度

yes123求職網調查，大約有三成五的新鮮人在三個月內就離開第一份工作。這樣的數字過去可能會被解讀成「耐心不夠」或「抗壓力不足」，但放在現代職場裡，反而比較像是一種早期調整。如果發現工作內容跟想像有差距、團隊氛圍不合拍，或是職涯方向不吻合，很多人會選擇在適應期內做決定，避免把時間和精力耗在不對的位置。

共同課題：溝通與職場情緒是雙邊都在練習的能力

在這樣的節奏調整下，職場成了一個雙向磨合的場域。新人在學怎麼開口、怎麼問對問題、怎麼掌握進度；企業則微調指引方式、補足回饋與支持，希望讓新同事能熟悉做事方式、順利接軌。

前三個月不再只是單方面的考核，而是雙邊找節奏、對齊期待的過程。當彼此願意調整、願意互相理解，工作關係會更快進入穩定狀態。這一波Z世代的風格並非挑戰傳統，而是把「合適」放回職涯核心。試用期不只是試用，而是確認方向、建立信任的起點。

延伸閱讀：00後整頓職場文化！日本Z世代放工唔去居酒屋 3類地方成夜蒲熱點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「Z世代工作」近四個月網路探索概念（網路溫度計提供）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月30日至2025年10月29日

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXX』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】