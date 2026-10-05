別再說「可能」！賓州大學教授教你3種說話術　職場升遷必學

生活指南網站wikiHow指出，每人平均一天會說上6000~7000個單字，在更年輕的族群上，這項數字可能會達到2倍之多。我們的生活充盈著字彙，卻鮮少考慮到遣詞用字的影響。賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院的行銷教授約拿．博格（Jonah Berger）就寫了一本書，作為語言影響力的指引——《如何讓人聽你的》。



世界經濟論壇（World Economic Forum）的〈2023 年未來工作報告〉（The Future of Jobs Report 2023）指出，到了2027年有60%的工作者需要進行「再訓練」。顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）在今年的報告提到「未來的學習趨勢，有80%以上是針對軟實力」，如溝通、創造性思維等，掌握說話技巧的重要性可見一斑。

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在生活中選擇不同的文字、說法，可以發揮不同的影響力，博格在書中強調，若能篩選字眼說話，可以幫助我們說服他人、增進溝通效率、達成所想要的結果。以下介紹3種博格所提到的作用原理，你也能用細微的調整，發揮不容小覷的力量。

界定身分認同，讓身上的標籤去行動

同一件事採用不同說法，效果就會大相徑庭。思考以下2種形容：「A會去慢跑」和「B是個跑者」，A、B哪個聽起來更喜歡跑步呢？2句話最大的差別是慢跑（動詞）跟跑者（名詞）。慢跑給人的感覺是短效性的、是浮動狀態的敘述，不一定會是持續性的狀態；跑者的形象則會明確定位這個人的喜好。

利用身分認同的敘事方式，就有形塑他人觀感的效果。例如我喜歡待在家和我是宅女，後者用了宅女（名詞），就像貼上標籤，把人歸到某個群體中，讓人相信「宅」是存在於個人本性的一部分。

此技巧也可以用在各場合中助你一臂之力，如 你可以幫我一個忙嗎？替換成 你可以當我的小幫手嗎？ 感覺大不同，有了身分認同的契機，就會敦促人們擁有動機按照框架行事。

祭出身分認同的力量，還可以幫助自我約束，同樣都表示拒絕，但如果把 我不能 改成 我不要 更可以抗拒誘惑。例如 我不能吃炸雞 代表受制於某些理由而無法得償所願，而 我不要吃炸雞 則是根深柢固的態度，隱含著自己對於主控權的期待。

能透過語言說服別人幫忙、約束自我，建立身分認同的對話技巧也有需注意的地方。當自己陷在負面的狀況中，我是失敗者和我失敗了的語境就截然不同，如果給自己貼上失敗者的標籤，恐怕就會落入自我苛責的窠臼。我們可以利用身分認同來管理期待，在適當的時機使用對的語言。

擔心行銷貼文在社群淹沒？用「你」蓋一座燈塔！

在進行廣告行銷時，試想同一篇貼文，有以下2個標題：投資的3個妙招 和 你一定要會3個投資的妙招 ；後者的點閱成效會更為成功，因為使用了代名詞的「你」會增加讀者的參與感，讓人覺得這是跟自己切身相關的資訊，也更願意點進去看。不要擔心貼文會石沉大海，在平台上用標題和群眾對話，更能吸引注意力。

但是「你」的用法其實也有暗地將矛頭指向他人的意味。例如 你餵過狗了嗎？ 跟 狗狗吃過晚飯了嗎？ 這2句話，如果加上「你」，就貌似先入為主的指責對方沒餵。實際運用上，會在客服網站上避免使用「你」，以防帶給顧客反向歸咎責任的感覺，感受一下這兩句的區別： 如果印表機無法正常運作 和 如果你無法讓印表機正常運作 ，後者像在暗示如果印表機不能用就是顧客的錯。

判斷使用「你」的時機取決於「對方要為這句話負責到什麼程度」，社群貼文是希望對象參與其中，但客服問題則要客觀地假設產品狀況。「你」的使用與否，除了引人注意與立場表示，還暗示了誰該負起責任。

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少說規避語、多說確定詞，自信表達提高正面影響力

措詞的細微差異可以改變他人觀感，語言中的氣勢能夠為你助陣，讓聽眾更容易被說服。首先要先少說規避語，例如 或許、有可能、似乎 等；規避語會弱化溝通的力度，也代表著缺乏自信，才會用模棱兩可的語彙來表達自己的不確定。此外，在溝通中更無濟於事的就是猶豫不決，如 喔、呃、嗯 這類填補贅詞，不僅聽來吞吞吐吐，還會造成自身的信任度降低。

如果想要再強化自己的說服力，就要多使用「確定語」，例如 絕對、肯定、保證 等，透過語言循循善誘他人相信自己、進而配合，充滿自信的發言也會讓聽眾更願意追隨。

「規避語」有哪些？

少說「規避語」（經理人提供）

「確定語」有哪些？

多說「確定語」（經理人提供）

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