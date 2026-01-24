海賊王第二季薇薇選角惹議！膚色遭酸像印度片　尾田親選仍被罵慘

撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：

由尾田榮一郎親自監督的 Netflix 真人版影集《海賊王 ONE PIECE》，在首季憑藉出色的劇情與高匹配度的人物選角，為業界樹立了全新標準，也因此讓其串流平台願意繼續合作開發第二季。但在稍早官方發布預告片時，飾演阿拉巴斯坦王國公主娜菲魯塔莉 D. 薇薇的演員因「膚色」問題，在這次讓部分網友質疑其原作者的選角標準。

《海賊王》第二季薇薇演員因「膚色」引起質疑

真人版薇薇演員 Charithra vs 動漫版薇薇（微博@航海王_ONEPIECE官方）
眾所周知， 真人版影集《海賊王》首季與第二季在選角方面，從始至終都是由尾田榮一郎親自篩選。然而在官方定案釋出的陣容中，唯獨飾演「娜菲魯塔莉 D. 薇薇」，擁有印度泰米爾血統的英國演員 Charithra Chandran（查瑞夫拉強德蘭）受到質疑。

圖輯：《海賊王》動漫版薇薇

圖輯：《海賊王》真人版薇薇演員Charithra Chandran

根據 Threads 粉絲們的意見，大多數認為儘管該演員五官十分出色，但是其膚色搭配原作中的藍髮，令整體顯得十分怪異，甚至還有略帶調侃的網友表示：「不會要變成印度片吧？」；不過大部分的粉絲，仍然對尾田榮一郎在這次的選角相當有信心，並且提出既然是在阿拉巴斯坦王國（沙漠國度），那麼 Charithra Chandran 的皮膚其實符合邏輯。

Netflix 真人版影集《海賊王 ONE PIECE》第二季即將在  03 月 10 日上映，朋友們不妨在該片正式上線前，留下你對於此回選角的看法。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

