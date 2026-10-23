《龍珠》悟空聲優野澤雅子怒轟AI盜用聲音：模仿得再像也沒有心！

隨著近年AI人工智能技術飛速發展，越來越多網路創作者開始利用AI模仿名人的聲音，甚至讓經典動漫角色說出原本不可能出現的台詞。近日，為《龍珠》（DRAGON BALL）系列「孫悟空」配音長達40年的日本傳奇聲優野澤雅子，便公開痛批未經授權使用AI模仿自己聲音的影片，直言：「這根本就是偷竊，絕對無法原諒！」



「AI沒有心！」野澤雅子痛批未經授權的聲音模仿

現年89歲的野澤雅子，自1986年《龍珠》動畫開播以來，便一直擔任主角「孫悟空」的日文配音，此外也為「孫悟飯」、「孫悟天」等角色獻聲，堪稱《龍珠》系列最具代表性的靈魂人物之一。

隨著近年網路上開始出現大量利用AI技術模仿她聲音的影片，野澤雅子也終於忍不住發聲。

根據日本NHK的報導，野澤雅子在談到AI生成的聲音時，強調即使科技能夠完美複製聲線，也無法真正還原聲優在演出時投入的情感：

AI沒有心。就算它能完美模仿我的聲音，但終究沒有心，不是嗎？無論飾演什麼角色，沒有心是不行的。即使只是哭泣的聲音，真正帶著情感哭出來的聲音也是完全不同的。我是這麼認為的。

除此之外，她也對未經本人同意便擅自使用聲音的行為感到非常憤怒，直言：

這不是我的聲音。沒有經過我的允許就擅自使用，這是絕對無法原諒的事情！這跟偷竊沒有兩樣，讓我非常生氣！

野澤雅子強調，自己的聲音與演技都屬於自己，若有人希望使用或重現她的聲音，就應該事先取得本人同意，而不是擅自利用AI技術進行複製。

日本聲優界正式反擊！要求AI使用聲音必須獲得本人同意

事實上，野澤雅子的發言正值日本聲優界積極推動AI聲音使用規範之際。

日本演員聯合會（日本俳優連合）於10月15日正式公布全新的《生成式AI聲音使用指引》，希望保護演員與聲優的聲音權益，避免未經授權的AI聲音複製與商業利用。

目前該組織約有2,600名演員與聲優加入，而最新指引也明確提出，未來企業或創作者若要將聲優的聲音用於AI模型訓練、生成音訊，甚至公開發布相關內容，都應事先取得本人同意，同時提供合理的報酬。

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此外，針對已故聲優的聲音重現，新規範也要求必須尊重當事人生前意願，並取得遺族或相關權利管理者許可。

不過，這份指引目前仍屬於業界自主規範，並不具有法律強制力，日本演員聯合會也希望藉此促進未來相關法規的建立，讓聲優能夠真正掌握自身聲音的使用權。

並非完全反對AI！野澤雅子強調使用技術也應尊重聲優

值得一提的是，野澤雅子其實並非完全反對AI技術，早在2024年，她所屬的聲優事務所青二 Production就曾與AI聲音技術公司CoeFont展開合作，讓包含野澤雅子在內的聲優，透過AI技術將自己的聲音轉換成英語、中文等多國語言，運用於語音助理、導航及其他服務。

不過，當時雙方也特別強調，相關技術並不會被用於動畫、電影配音等需要聲優實際投入情感的表演工作，希望藉此區分AI技術的應用與真人聲優的專業領域。

而此次野澤雅子也透過影片支持日本演員聯合會的新規範，表示自己對AI未來的發展抱持期待，但無法接受有人在未經同意的情況下，任意使用其他人的聲音。

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