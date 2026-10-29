萬聖節｜命理師列3禁忌避「引鬼上身」　3星座偏財運到有意外之財

撰文：中天新聞網
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10月31日是萬聖節，命理師小孟老師點名「3星座」偏財運強，並列出萬聖節的「3大禁忌」提供大家參考。

小孟老師在Facebook粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，列出萬聖節3禁忌：

1、扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身
2、不宜拿往生者照片來玩
3、不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭避免引鬼上門

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小孟老師也分享「3星座」萬聖節偏財旺：

第三名：獅子座

萬聖節偏財旺旺盛，獅子座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了。

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第二名：雙子座

萬聖節雙子座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：牡羊座｜白羊座

牡羊座木星入偏財宮，萬聖節偏財運有可能來，有想買刮刮樂或參加抽獎活動的人還蠻有機會抽到大獎。

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