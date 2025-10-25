萬聖節變裝注意　民俗學家點名七種人不宜扮鬼　恐被陰氣纏上身

萬聖節許多人都會變裝，甚至會扮鬼嚇人！但是台灣民俗專家楊登嵙提醒，有七種人有禁忌，觸犯的話恐讓衰氣上身。



楊登嵙表示，並不是所有人都適合裝扮成骷髏、魔鬼，萬聖節期間湊熱鬧玩一玩開心也無妨，但安全、平安最為重要。他建議以下七種人不要在萬聖節扮骷髏或魔鬼等嚇人造型，容易被陰邪靈體干擾而「卡陰」，造成運勢或身體的不好影響。

萬聖節許多人都會變裝，甚至會扮鬼嚇人！（資料圖片）

一、生肖犯太歲

民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，以上犯太歲容易被陰邪干擾。

二、大病未癒

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、印堂發黑

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

五、睡眠不足

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

六、飲酒人士

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

七、孕婦

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

