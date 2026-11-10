性愛｜性生活太頻繁致腎虧？醫：並非唯一標準　清潔不足影響排尿

性生活頻率多少才算正常？台灣高雄長庚泌尿科主治醫師黃英哲指出，性生活本身不會直接造成所謂的「腎虧」，也沒有絕對正常的次數。比起追求固定頻率，更應留意身體恢復狀況、泌尿道刺激，以及是否出現排尿異常或疼痛等症狀。

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黃英哲表示，性生活頻率並非判斷健康的唯一標準，生活作息、睡眠品質、壓力及整體健康狀況，也會影響身體的感受。若長期睡眠不足、壓力大或身體疲勞，即使性生活頻率不高，也可能比較容易感到不適。因此，比起追求固定次數，更重要的是觀察身體是否有足夠的休息與恢復時間。

性生活過程中的局部摩擦、細菌接觸及清潔習慣，也可能影響泌尿道狀況。黃英哲提醒，若清潔不足、保護措施不完整，或局部反覆受到刺激，可能增加排尿不適、刺激感或感染相關問題的機會。身體出現不適時，應留意症狀變化，不要一味忽略。

此外，睡眠不足、壓力累積、飲食不均衡及休息不夠，也可能影響身體的恢復狀況。黃英哲建議，與其追求特殊保健方式，不如先從日常習慣做起，包括維持清潔、避免過度刺激、讓身體有足夠的休息時間，並觀察是否反覆出現不舒服的情況。

黃英哲強調，性生活並不是健康的對立面，也沒有適用所有人的標準頻率。若出現排尿異常、疼痛或反覆不適，不建議長期自行判斷，應尋求醫師評估。比起糾結性生活次數，了解自己的身體狀況、適時休息並留意異常症狀，更值得重視。

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