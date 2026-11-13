日本72歲地鐵保安逆襲奪東京設計大獎　憑一卷巧思膠紙震撼業界

打敗設計師的不一定是AI，也有可能是大爺！就在前幾天，剛剛揭曉的2026年度東京ADC大獎，頒給了Nike新宿店的全套視覺識別系統。而核心創作者之一的，竟然是72歲的保安大爺——佐藤修悦！



今年年初，新宿站旁四層樓的Nike超級旗艦店開業，整面牆的巨幅海報一亮相就賺足了目光。海報主體是兩個拆解重組的巨型漢字「新」「宿」。

高飽和螢光色塊打底，橫豎筆畫帶着膠帶（膠紙）拼貼獨有的硬邊質感。轉角卻做了柔和的圓角處理，粗糲裏藏着鮮活的手工感。

最巧的設計就藏在細節裏。Nike的logo、開業日期，沒有單獨貼在字體旁邊，而是直接嵌進了漢字的筆畫結構裏，成了字體本身的一部分。

膠帶的寬度決定了筆畫的粗細，拼接的縫隙成了天然的分割線；高飽和度的配色隔着老遠就能跳出來，辨識度拉滿。而做出這些字的全部工具，只有美工刀、布基膠帶和一把尺子！

今年72歲的佐藤修悦，本職其實是新宿站的一位安全疏導員，說白了就是車站保安。他自創的「修悦體」，早在幾年前就憑地鐵站裏的膠帶指示牌在網上火出圈。

而這次Nike的項目，背後還有另一位關鍵人物，日本設計師佐佐木俊。當時Nike給的需求很明確：做一個 「只屬於新宿」 的門店標識，同時要自然融入品牌元素。佐佐木俊第一時間就想到了佐藤修悦，沒有什麼比紮根在新宿站二十多年的「修悦體」，更配得上 「新宿專屬」 這四個字了。他主動找上門邀請合作，兩人開啟了來回打磨的共創模式。

佐藤先用膠帶手工做出基礎字形，佐佐木調整結構比例適配品牌表達，再交回佐藤修改優化，反覆迭代後才有了最終的成品。沒有字庫的規整感，反而帶着一種粗糲的手工張力。

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曾經還有不少網友懷疑佐藤大爺是個低調的設計大佬，還真不是！他的日常工作就是負責地鐵站的交通疏導，簡稱，保安。在此之前，唯一跟設計掛鈎的也就是高中學過一點字體教程，和一段時間的報紙排版工作。

2003 年，當時新宿站大面積施工，站內路線混亂、標識缺失，乘客迷路、坐錯車是家常便飯。佐藤一開始靠擴音器提醒，可車站人多嘈雜，能聽清的人寥寥無幾。為了讓乘客少走冤枉路，也省得自己反覆解釋，他乾脆自己動手，用膠帶拼出一塊塊臨時指示牌。

膠帶的直線約束住字形，轉角又特意做成圓角，清晰醒目之餘，還帶着點笨拙的俏皮感。不僅訊息傳達到位，還給亂糟糟的施工車站添了一點意外的設計感。這一貼就是幾十年。一條條膠帶拼出來的「修悦體」，慢慢成了新宿站獨有的 「野生視覺符號」。

從幫人指路的「野生字體」，到如今拿下了設計大獎冠軍，真是讓人不得不感嘆，你大爺永遠是你大爺啊！

怎麼樣，你覺得這組拿下全場大獎的設計，實至名歸嗎？

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