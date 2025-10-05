賺到更多錢不一定更快樂？實踐「選3哲學」幸福關鍵：夠比多重要

只有你有權力去定義工作對你的意義，如果你為自己工作，請重視自己的價值。 ——《選 3 哲學》



你是一間乳酪公司的老闆，產品受到電影青睞而入鏡，獲得免費的行銷機會，業績爆炸性成長，接下來，你會怎麼做？想必是投入資金，增加人力與設備迎接訂單，希望趁機做大品牌。

不過，查爾斯．馬爾泰（Charles Martell）不這麼想。他是一間乳酪工廠的負責人，主要生產自行研發的臭主教乳酪（Stinking Bishop）。2005 年，夢工廠（DreamWorks Animation）出品的動畫《超級無敵掌門狗 之 世紀大騙兔》，有個特寫臭主教乳酪鏡頭；在動畫上映前，此款乳酪的銷量就增加了 5 倍，上映一年後，市場仍然供不應求。

馬爾泰曾表示，他每天製作的乳酪量約 120 個，只要確認每天工作結束時，產品都賣光，他就心滿意足。他認為，一旦擴張工廠，現在的生活將被剝奪：

一個人一次只能穿一件衣服，一次只能開一台車，要那麼多做甚麼？我過得很快樂了。

為了事業而犧牲，最後依然感到不滿足

你或許會覺得馬爾泰錯失飛黃騰達的機會，而根據英國研究協會（Research Council of UK）做的一項調查，現代人認為追求卓越、工作繁忙是一件有面子的事，悠閒反而讓人覺得你不思長進。

但擁有地位或財富的人，是否感到滿足呢？美國心理學家愛德華．迪納（Ed Diener）研究指出，即使是福布斯（Forbes）百大富豪榜上的人（平均財富約 1 億 2500 萬美元，約港幣9億8千萬元），對生活的滿意度也只稍高於一般人。另一方面，一個人收入連續增加 10 年，和沒有加薪的人的不滿程度，沒有不同。

《剛剛好，的生活》作者約翰．納許（John Naish）進一步說明，收入和地位的確可以帶來滿足，但只能提升到某個程度，生活怎麼安排才是核心所在。

事實上，當我們開始反思「過得夠不夠好」這件事，往往也意味着是時候重新整理生活的優先順序。如同馬爾泰的人生哲學，生活比經濟成長更重要，這樣的概念也稱為中度凍結（medium chill）。

中度凍結又稱為「夠用就好主義」（enoughism），指的是捨棄晉升或賺取金錢的機會，重視與家人、朋友的相處時間，不願為了事業而放棄好的生活品質。簡單來說，中度凍結就是將生活擺在金錢和其他事物前頭。

根據《物窒欲》，滿意的生活與擁有甚麼物品或擁有多少物品無關，美好的體驗才與生活有關；也就是說，當下發生的事才是你該關注的焦點，無須想着明天或未來會如何。至於如何做到？精簡你的工作就可以了！

工作與生活無法平衡，一次選 3 項，做到最好！

管理大師查爾斯．韓第（Charles Handy），就是信奉「剛剛好」的實踐先驅。

以韓第的知名度，他大可巡迴世界商業演講，或擔任企業顧問，賺更多錢，但他沒這麼做，「幾年前我和伊莉莎白（韓第妻子）決定不要拼命賺錢，而是盡情生活。」

韓第認為，想要達到知足常樂，必須放棄將金錢當作成就的象徵，定義自己的方式，也不應以金錢為標準，忽視你應該努力活出的精采人生；不過度工作不代表遊手好閒，而是把握挖掘人生其他面向的機會。

韓第的做法是，每年年初，計算一整年度的花費為多少，並將總預算提高 20%，以備不時之需；有了具體花費，再依此安排工作計劃，滿足生活所需。

這個過程，不需要縮衣節食，而是列入你重視的事物，例如參加展覽、品酒等興趣。重要的是依生活所需安排計劃，而不是成為工作的奴隸，失去生活的自主權。

如果你的工作性質不如韓第彈性，也可以嘗試「選擇 3 項」的方法。

《選 3 哲學》提到，人生可以歸納為 5 個面向，分別是：

・工作

・睡眠

・家庭

・運動

・朋友

你該有的認知是，每一天的時間有限，想要全部握在手上是不可能的，一次選擇 3 個就好。

在實行選 3 哲學時，切記遵守 4 個規則

1. 每天只能選 3 項，重點是品質，而非數量

2. 不要浪費時間懊悔於沒選的另兩項，因為明天還有機會

3. 好好完成，既然已選擇今日的目標，務必全心投入

4. 記錄每天的選擇，定期檢查 5 個面向是否平均，也可以從中梳理出努力的方向

每天從中挑出新的一組，集中精神在這 3 項。當你專注在每天選擇的 3 個面向，就能明確掌握輕重緩急，盡力把每一項做到最好，長期來看就能兼顧所有，享受生活。

3 步驟確認核心價值：留足夠時間給重要的事

《人生減壓的思緒整理術》指出，核心價值就是一個衡量標準，幫助我們面臨任何狀況時，都能夠有所本，做出最適合自己的選擇。不管是職涯、家庭、社交、健康、個人成長，都可以透過以下 3 步驟，讓自己走向愈來愈好的人生。

Step 1：寫下核心價值

列出工作與生活中，絕對不能妥協的價值，再檢視自己的行為是否牴觸，以及改進方式。

Step 2：釐清人生優先順序

以人生的 5 個領域為基準，記錄目前一天中花費的時間，以及預期符合核心價值的時數，兩者相減，就是該調整的地方。

Step 3：打造 SMART 目標

依照上述欲調整的時數，以及下述的 5 個原則，訂立具體目標，有效整頓你的人生選擇。以家庭為例：

