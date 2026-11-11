你是討好型人格嗎？從聽懂內心到勇敢拒絕　3步驟奪回人生主導權

討好型人格，最難說出口的一個字，就是「不」。



72歲的美國脫口秀天后奧花·雲費（又譯歐普拉．溫佛瑞，Oprah Winfrey），早前在梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）的podcast節目中，回顧自己怎麼從一個不懂拒絕的人，慢慢學會聽見內心的「不」、對別人說「不」，最後連自己許下的承諾也敢推翻。

想要擺脫討好的起點，正是重新聽懂自己內在聲音，並奪回人生的主導權。她也坦承，這門功課學了幾十年，至今仍會重修。

怎麼知道自己不想要甚麼？（01製圖）

總是不懂得拒絕，很少聽懂自己的內心？3方法助你找回自己👇👇👇

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找不到方向？先明確找出「自己不想要什麼」

她回憶起4～5歲時的一幕，那是她唯一有意識記得、第一次認出內在聲音的經驗。那天她在後廊攪奶油，隔著紗門，看著身為幫傭的祖母在曬衣繩前晾床單。祖母對她說：「歐普拉，你最好現在看著我怎麼做，因為有一天你得學會自己做這件事。」

就在歐普拉繼續攪著奶油時，一股感覺湧上心頭，對她開口說話：「不，你不會。這不會是你的人生。但別告訴她（祖母），因為她不會喜歡聽到這句話。」

歐普拉說，很多人都在想「我想做什麼」，但你知道自己「不想」做什麼嗎？如果你身處一份明知自己不想要的工作，那就是至關重要的資訊，代表你該開始思考，自己真正想去哪裡。說不出想要什麼的時候，先弄清楚不想要什麼，也是一種起步。

擺脫討好型病症！看懂「意圖定律」，學會說「不」才是真誠

歐普拉的討好，有跡可循。她提到，小時候在家裡感受不到被愛，於是轉向學校，從取悅老師、讓老師喜歡自己之中找到價值感。長大後，她成了一個不懂得拒絕的人。

轉變發生在1980年代末。當時節目走對質路線，讓舞台上的來賓在全國觀眾面前撕開自己的傷口；歐普拉幾次看著來賓的表情，就覺得這不是她所樂見的、也不應該作為獲取收視率的手段。

差不多在那段時間，歐普拉讀到蓋瑞．祖卡夫（Gary Zukav）的《新靈魂觀：改變意圖，開啟覺知，終止負面業力，完成此生功課》，書中談到意圖與業力的原則。她也是在那段時間發現，自己是個出於恐懼說「好」的討好者。

歐普拉因此看懂了討好的運作方式。當你為了讓對方開心而答應，對方感受到的只有你的配合與好意，看不見你其實並不情願，甚至心裡帶著怨氣。她舉例，借錢給人、總是被找去負責接送的那個人，之所以一再被找上門，是因為大家知道，找你，你一定會說好。

學會說「不」之後，她把意圖原則帶進工作，要求製作團隊提案時，連同節目的意圖一起交上來。從1989年起，每一集節目都以啟發並提升觀眾為目標。

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奪回人生主導權，勇敢承認「你永遠有權利改變主意」

學會拒絕別人，不代表從此不再討好。2011年《歐普拉秀》收播之際，歐普拉做了一個決定，事後形容是人生最大的錯誤之一。接下來OWN頻道經營陷入苦戰，2012年成了她最難熬的一年，媒體標題幾乎都在寫她與苦撐的OWN。

歐普拉提到，那時她的內在聲音強烈反對，甚至讓她經常半夜醒來、覺得自己喘不過氣；但當時她因為已經簽約，為了想取悅別人、維持承諾，「半夜醒來喘不過氣，像是來自宇宙的一記巨大重槌，告訴你已經失調，」不尊重自己內心的聲音，而是選擇硬著頭皮推進。

羅賓斯聽到這裡追問，守住承諾之前，得先問清楚是對誰守信，是對外界，還是對自己的內心？歐普拉接著說出一段從未公開的心聲：「這是實話，我以前從沒說過。」她坦言，當年堅持守信，其實是為了討好合作的另一方，擔心對方會怎麼看待她改變主意。

你永遠有權利改變主意！ 歐普拉

即使婚禮賓客已經坐滿教堂，你正準備走上紅毯，只要內心知道不該嫁給這個人，你仍然有權利喊停。

聽從內在的聲音，活出真實的自己

歐普拉認為，每個人心裡都有一套內在嚮導（GPS），她的並沒有比別人特別，差別只在於她願意聽從。每當偏離內心的軌道，人就會感到卡關、不堪負荷，或筋疲力竭。

她提供以下這三個練習，學習辨識自己「不想要什麼」：

1. 檢視現狀

寫下目前生活中，你明確「不想要」的事物，把它當成轉向的起點。

2. 審視意圖

對下一個請求說「好」之前，先問自己：「我是真心想做，還是只是想討好他人？」

3. 允許改變

發現既定選擇偏離內心時，允許自己改變主意，不再為了外人的眼光自我懲罰。

若一時還無法離開不想要的處境，歐普拉也建議至少換個出發點，例如把每天的工作當成是為了家人而做，這個小小的轉變，就會帶來不同。

對談尾聲，歐普拉叮嚀：

你生來就是為了在地球上實現自己人生的夢想……著手去做這件事吧！

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