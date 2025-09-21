「你的能量不是誰都買得起」！Taylor Swift暢談5大人生處世哲學

說再多的成績，都不足以代表全球流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）職業生涯 20 年的成就，創下世界票房紀錄的巡迴演唱會 The Eras Tour、坐擁無數座音樂大獎，所到演出之處都因為演唱會促進當地的觀光消費，而有「泰勒絲經濟學」一詞。



她日前首度登上 Podcast 節目《New Heights》，在這場長達兩小時的訪談中，不僅宣佈第 12 張專輯《The Life of a Showgirl》將於 10 月 3 日發行，更分享她的人生哲學。這是她近年來最長、最輕鬆的一次深度訪談，對於向來謹慎面對媒體採訪的泰勒絲來說，格外珍貴。

她也在節目上透露，新專輯竟是在巡演期間秘密完成的。究竟是甚麼樣的信念，讓一個已經站在世界之巔的人，仍然如此努力？

第一課：把能量當作奢侈品

35 歲的泰勒絲，擁有同齡人中，幾乎無人能及的音樂成就：14 座格林美獎、史上唯一四度獲得年度專輯的藝術家、剛完成史上最大規模的巡演。走到哪裏都是鎂光燈焦點的她，早已習慣成為眾人茶餘飯後的話題。

過去 20 年，她被貼過無數標籤。從與肯伊．威斯特（Kanye West）的恩怨、到每段戀情都被放大檢視、再到音樂風格轉變被質疑「背叛鄉村音樂」、「只會寫前任的歌手」。

然而，現在的她雲淡風輕表示，「在音樂產業 20 年了，現在很難有甚麼能傷害我的感受。」

You should think of your energy as if it's expensive, as if it's like a luxury item. Not everyone can afford it.（你應該把你的能量想像成昂貴的奢侈品，不是每個人都買得起。）

她關閉 Instagram 評論功能長達 10 年、不再瀏覽社群媒體、只透過團隊了解必要的粉絲回饋，把能量投資在重要的地方。

「有人可能在到處說我的事，瘋狂發文，但那不代表我需要做任何回應。」她在訪談中說，「我的名字可能出現在標題裏，但那仍然可能與我無關。」

另一看待輿論的轉變，來自她的男友特拉維斯．凱爾西（Travis Kelce），「他看到網絡上的瘋狂評論會大笑，完全不影響他的心情。這種態度感染了我，如果你能在批評中找到幽默，它就失去了傷害你的力量。」

相關文章：Taylor Swift膺時代風雲人物｜談準備開唱秘辛 1原因床上吃飯

+ 15

第二課：做熱愛的事情，你會在疲憊中也能找到熱情

許多人對泰勒絲的產出速度歎為觀止。

2024 年，當她在進行每場 3.5 小時、總計 149 場的 The Eras Tour 時，她發行了第 11 張專輯《The Tortured Poets Department》，一次釋出 31 首歌。巡演剛結束 10 個月，第 12 張專輯又要問世。

她是如何做到的？訪談中，她揭露 2 個關鍵。

第一，追求志業，再辛苦也樂此不疲

在巡演期間，她的行程是這樣的：連續 3 場演出後，會有 3 天休息時間，她利用休息時間飛去瑞典錄製新專輯。正說明了，當你真正熱愛、投入某件事，會為了它忘卻疲憊。

I was physically exhausted but I was so mentally stimulated and so excited to be creating.（我的身體疲憊不堪，但精神上充滿刺激和創作的興奮。）

第二，在前進的過程中，仍享受當下

回望年輕時的自已，泰勒絲說：

I never allowed myself to say, ”You've arrived. You've made it.“ I was always like, ”How are you going to get to make the next project?“（我從不對自己說『你成功了』。我總是在想『要怎麼完成下一個計劃？』）

那時的她，被焦慮驅動。害怕停下來就會被遺忘，害怕不夠好就會失去一切。每個計劃都是為了證明自己值得下一個機會，但現在不同了。

Every time I got higher up on a new rung of the ladder, I could make stuff in a more focused and free and autonomous way. What else would you want as an artist?（每次我爬得更高，就能以更專注、自由和自主的方式創作。作為藝術家，你還能再追求甚麼呢？）

這就是為甚麼即使已經擁有如此高的成就，巡演期間，她還要忙到凌晨 4 點才能睡、抓空檔飛去錄音、在後台偷偷規劃下一個計劃，能保持創作的純粹和熱情，是因為她是為了自己而創作。

在 The Eras Tour 的最後一晚，她站在台上，第一次完全沉浸在那個時刻。「以前我會一邊表演一邊想下一首歌，現在我能夠 100% 享受當下，然後帶着那份滿足感去創作下一個作品。」

I've just now started to be able to really be in a moment when I'm in the moment.（我現在才開始學會真正活在當下。）

第三課：專業是本事，敬業度可以靠磨練

當泰勒絲宣佈 The Eras Tour 將是 3.5 小時、橫跨她所有音樂時期的演出時，很多人認為這不可能，因為這代表她必須連續數月、每周多場地完成高強度的表演。為此，她提前 6 個月就開始體能訓練。

「以前的巡演，我總是邊表演邊鍛鍊，到最後 1/4 的場次才找到最佳狀態。這次我決定，從第一場就要在巔峰狀態。」她的訓練包括：每天在跑步機上邊跑邊唱整場演出歌單、穿着表演的高跟鞋練習舞蹈動作、透過重訓來支撐演出服和道具的重量。

「我不是運動員，這些對我來說一點都不自然。」她坦承，「但當你對幾萬名買票的粉絲有承諾，你就不能說『今天不舒服，所以演出縮短一小時』。」

整個巡演期間，即使生病、腳起水泡、胃痛，她從未取消或縮短任何一場演出，也用心在演唱會每 15~30 秒就要安排一個新東西。有粉絲表示看完演出後，因為資訊量太大而出現「失憶」（因為極樂而產生的空白）現象。泰勒絲說：「那表示我們成功了。」

相關文章：進步｜花時間進修不如先多閱讀 7個成長道理 30歲後一定要明白

+ 15

第四課：不要低估故事和情感的力量

2019 年，泰勒絲宣佈重新錄製她的前 6 張專輯。

起因是她的前東家將她的音樂版權賣給了她的宿敵。這代表着，她寫的歌、她的聲音，法律上不屬於她。當時業界都說她瘋了：「沒人會想聽同樣的專輯兩次」、「這會毀掉你的事業」。

但她認為必須直接對粉絲說出真相，讓其他藝術家也意識到這件事。或許有人不在乎自己的母帶版權落入誰手，但至少她創造了一個討論空間，把這段經歷變成關於藝術家權利的議題。粉絲也稱之為「正義之戰」，集體抵制原版，只聽泰勒絲重錄的「Taylor's Version」。

當新的投資公司 Shamrock Capital 收購了她的音樂版權後，泰勒絲沒有派律師團隊去談判，而是讓母親和弟弟去跟對方講故事。

I'm in the business of human emotion. I would so much rather lead heart first.（我從事的是關於人類情感的事業。我更傾向訴諸真心。）

他們告訴對方，泰勒絲從 15 歲開始簽約的整個故事，包含她每次嘗試買回版權的失敗、這些歌曲如何記錄她的成長、為甚麼它們不只是商業資產，而是她的「手寫日記」。

泰勒絲努力了 10 年都沒談成，自己也覺得機會渺茫。最終，幾個月後的一通電話，讓她癱倒在地，「你拿回你的音樂了。」

Taylor Swift在官方網站發文透露，「我曾創作過的所有音樂現在都屬於我」，坦言得知消息後激動落淚（IG@taylorswift）

第五課：選擇那些讓你成為「更好版本」的人

泰勒絲創作的靈感不乏對於感情的理解，可以說，她的成功，某部分也來自於所有經驗與關係的累積，不論是愛情還是親情。談到與 NFL 球星特拉維斯．凱爾西（Travis Kelce）的關係，泰勒絲分享她對關係的價值觀。

他們的相遇源於凱爾西在 Podcast 節目中昭告天下，說想送她友誼手鍊（編按：泰勒絲演唱會中，粉絲彼此會交換友誼手鍊，是粉絲之間的默契）卻沒機會。

「一開始我以為，這傢伙沒拿到見面會門票，要讓所有人都知道這件事。但後來我想，這其實像 80 年代電影裏，男主角拿着喇叭站在窗外問『你要不要跟我約會？』的橋段。」她也說，或許這就是她從青少女時期開始寫歌，就一直幻想會發生在自己身上的事情，大膽又直球的告白。

He's truly getting to know me in a way that's very natural, very pure, very normal.（他認識我的方式真的非常自然、純粹、正常。）

兩個不了解彼此世界的人走在一起，想必經歷很多磨合。但她完全不介意凱爾西對她的世界一無所知，凱爾西也不介意她對美式足球的陌生，「重要的是，他讓我變得更好。」

對於關係的理解，她還有另一層體會。這個夏天，泰勒絲的父親進行了心臟手術，「我在組裝他的助行器時，想起他曾為我組裝鞦韆。」曾經被父母照顧的她，變成了照顧者。「我們全家輪流在加護病房陪伴，就像小時候他們照顧我一樣。那些長談是我人生中最珍貴的時光。」

延伸閱讀：進步｜不怕得罪人、謙虛又自傲 成功人士8個奇異特質 你都有？

+ 17

【本文獲「經理人」授權轉載。】