時間的價值可「用金錢衡量」？懂「一概念」別再讓時間白白流逝

編按：你也覺得每天的時間很不夠用嗎？原來只要掌握「機會成本」這經濟學概念，便可更易為生活與工作下更多「正確的決定」。以下內容節錄自《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》一書，或能助你重掌生活的主導權。



你能否接受那些失去的機會成本？

人生中，我們總是會面臨各種選擇：遵從父母之命回到小城市，做一份安穩工作；還是遵從自己的野心，到大城市策馬奔馳？該繼續讀研究所，還是早點出社會工作？選擇愛情還是選擇自由？陪伴孩子成長，還是專心工作賺錢？

我們做選擇時，往往會看哪個選項能帶來更大收益。但是經濟學認為，機會成本才是你做選擇的關鍵考量。

機會成本是一個經濟學概念。當你在兩個選項中選擇其一時，捨棄的那個選項所可能帶來的價值或收益，就是你做出選擇的機會成本。無論你怎麼選擇，都必須捨掉另一個選項所帶來的好處，也就是「魚與熊掌不可兼得」。

簡單來說，當你做出一個選擇時，請想像平行世界裡的另一個你做出了其他的選擇。他所得到的一切，就是你失去這個機會的成本。當你做決定時，不能只看自己，還要對比看看平行時空裡的你。所以說，最重要的不是會得到什麼，而是你能否接受那些失去的機會成本。

例如比爾．蓋茲從哈佛大學輟學創業，雖然失去了哈佛大學的畢業證書，但如果平行世界的他為了畢業而錯過網際網路發展的浪潮，這樣的結果他能接受嗎？若這樣看，輟學是不是就成為他最好的選擇？

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機會成本在我們做任何決策時都會存在，只是很多時候我們不會考慮。如果把機會成本的概念引入投資、生活的各項決策之中，你的想法可能就會大不相同。

首先，你在決定投資時，不會再單純只考慮回報，而是會更仔細的確認投資需投入的金錢、資源，以及所有可能實現的投資回報，從中選擇回報最高的一項。例如，你在老家有塊地，平時都是種水稻。若想知道水稻的回報是不是能令人滿意，你就應該考察挖水塘做養殖漁業、開闢成果園等各種情況的收益，從中選出回報最大的一種。

其次，你不會再被收益所迷惑，而會考慮這個收益背後所要付出的代價。

再者，你會了解，我們生活中的一切行為，都存在機會成本的選擇。比方說，我們的時間就有機會成本：難得你今晚有空，該去看電影，還是在家看看檢定考的書？是陪陪家人，還是跟合作夥伴見面？每個選擇都會有不同的結果。

一旦選擇，時間就匆匆走過，再也無法回首。你做出的每一個選擇，都在一步步的影響著你將來的生活。

花時間，還是花錢？先算時間成本

時間不夠用的感受，貫穿於我們的日常生活，這在心理學上被稱為「時間貧困」（time poverty）。現代人普遍需要在工作、維持家庭和養育子女上花費大量時間，個人可自由支配時間大大減少，低於一定閾值時，就可被界定為時間貧困。

一般而言，我們會將工作時間視為能量消耗，自由支配時間則視為能量恢復。當工作時間延長，自由支配時間縮短，就會加劇時間貧困的感受。因此，計算自己的時間成本，可以讓你把精力花費在更有回報、更有價值的事情上，從而給自己更多的自由支配時間。

時間成本，就是這段時間如果拿去做別的事，你可以獲得的收益。它是一種特殊形式的機會成本。懂得計算時間成本，可以幫助你做出到底是該「花時間做」還是「花錢買」的理性決策。

例如，在生活中，我們可以藉此判斷：該叫外送還是自己做飯？該自己打掃還是預約居家清潔服務？在工作中，我們也可以透過時間成本的測算，決定出差該坐飛機還是坐高鐵？新的工作進來，是該招聘一名新員工，還是把工作外包出去？

以下就來練習一下，在日常生活中的時間成本如何計算，以及如何用時間成本的邏輯說明決策。

假設你的月薪是2萬元。1個月有21個工作日，每個工作日工作8小時，你每小時的時間成本，就是：2萬元÷21天÷8小時=120元。

那麼我們計算一下，每月多花2,000元房租，從離公司1小時路程的地方，搬到公司旁邊值不值得。

你每天實際花2小時通勤，每天用在交通上的時間成本，就是120元×2小時=240元，1個月就是240元×21天=5,040元。多花2,000元搬到公司旁邊，可以節省5,040元的時間成本。所以，你應該搬。

唯一的問題在於，多出來的這2個小時，你可以用來做什麼？

反過來計算，住在偏遠地區省下來的2,000元，等於是每小時47.6元的時間成本。如果這些時間只是用來滑手機、看影片，那麼每小時滑手機的成本就是47.6元。但如果你能找到一份每小時收益超過47.6元的兼職工作，搬到公司附近、用省下來的時間打工，是不是就更划算了？或者說，你若能利用這2個小時學些知識，將來能為你創造出更大價值，這也是一件時間效益更高的事情。

《暗時間》這本書中寫道：如果你有一些錢，不知道該花在A還是花在B，你可以先不做決定，這沒問題，因為錢還是你的；但如果你有一些時間，不知道花在A還是花在B，就不能不做決定，因為時間過了就不是你的了。

對我們每個人來說，時間的流逝都是不可逆轉的，流速也不可調整。因此，學會計算自己的時間成本，不僅讓自己的閒置時間不再白白流失，低時間成本的事項更可以直接花錢購買服務，挪出更多精力聚焦於高回報的事情上。雖然看起來是花了錢，實際上也是一種防止漏財的方式。

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《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》（大是文化授權使用）

書名：《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》

作者：謝宗博，國際暢銷作家、對話溝通教練；財經作家，澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師



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