為什麼你總是存不到錢？網揭窮人3大特徵　7大用錢包壞習慣也中標

窮人跟富人差在哪裡？是什麼樣的因素造成雙方財富上的差異？有人分享自己在日常生活中的觀察，發現到窮人藏有3大特徵，分別是「暴食、說話浮誇、愛面子」。文章一曝光隨即引發熱議，也有人分享自己從小到大的習慣至今改不掉，引發一票共鳴。



一名網友在PTT論壇上以「貧窮的最具體特徵是啥」為題發文，他表示，自己直到上了年紀之後才發現家中經濟並不富裕，窮困程度幾乎可排在班上前三名。

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談及窮人的特徵，該網友以觀察自己的人格特質為例，認為「暴食、說話浮誇、愛面子」都是貧窮人的特質。他表示，像是暴食彷彿以前沒吃飽過，尤其特別喜歡吃甜食及零食，且講話也較浮誇，深怕他人覺得自己窮，也變得更好面子，會刻意花錢買昂貴的物品，像是最新的手機等。

對此，他好奇大家有沒有觀察到貧窮人會出現哪些行為。不少人紛紛指出：

「愛裝闊+1」

「及時行樂就是窮人的特徵」

「不在意浪費時間」

「自卑的有點自大」

「去吃Buffet每一樣都夾」

「很怕被別人知道背景」



另也有人直言：

「有實際排名比較的窮，有心理貧窮的人」

「沒錢心也窮那種才叫窮」，不少網友認為，窮人最大的特徵就是「愛抱怨」

「整天抱怨東抱怨西，永遠不檢討改進自己」

「失敗主義，動不動就要噹人投對胎比什麼成就都重要」

「整天說過多好，還會嗆人窮魯蛇之類的」

「很負面、愛抱怨真的很窮」



從錢包也能看出是窮人還是有錢人

你知道自己的錢包放多少錢嗎？

過去《今周刊》也曾報導，日本理財規劃顧問横山光昭表示，大家可能都聽過「有錢人都用長皮夾」、「用長皮夾就能存得了錢」，但其實，不管錢包長得怎麼樣，存得了錢的人，都很愛惜自己的錢包；反觀存不了錢的人，總是不太在意自己的錢包。

横山光昭指出「存不了錢的人」的錢包通常有下列現象：

1. 錢包很鼓

2. 紙鈔的方向亂七八糟，正反面亂放

3. 紙鈔皺皺的

4. 有很多張集點卡，但明明這些店只去過一次

5. 有很多張信用卡

6. 有一些多餘的垃圾，例如過了期限的折扣券

7. 放了很多發票



日媒《週プレNEWS》也曾報導，擔任清潔員的瀧澤秀一觀察發現，貧窮人家的垃圾袋經常會有零錢，他認為無論是否誤丟，都是不好的習慣，因為每1塊錢都是累積財富的起點，看不上小錢就無法存大錢。

此外，貧窮人家還有另一個壞習慣，就是不常丟垃圾，一丟就是10袋，可見平常都沒有在整理家裡，這也是貧窮的象徵之一。

唯有從實際行動改變心理上及行為上的貧窮，才有機會讓自己走在變有錢的道路上。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】