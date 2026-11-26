一名女子在失業1年之久後獲得了面試機會，原本應該是人生翻盤良機，但面對面試官的一項要求，令她感到大為震驚—面試官竟然要求查看她的ChatGPT對話記錄！



根據《mStar》報道，這名正在求職的女子在Threads上分享這件事時透露，面試時自己非常有自信地回答面試官每一道問題，結果突然對方要求查看她的ChatGPT使用記錄，令她感到驚訝，反問「為什麼？」

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他們說想看看我是不是經常問問題，或讓ChatGPT組織句子。

她隨後因為認為要求不合理而拒絕了，隨即被告知這將被視為面試失敗。「這是我失業超過1年之後第一場面試。他們說如果不符合所設下的條件（查看ChatGPT），我就算面試失敗了。」

她說，如今也只能無奈繼續找工作，她也質疑面試官這項要求是否屬於合理範圍？網友們則大多認為公司不應該提出這種與求職者隱私相關的要求，

「身為人力資源部門的員工，這種做法是不對的，因為使用ChatGPT是屬於求職者的個人權利」

「這是我聽過最荒謬的事，下次問他們有沒有搜查令先」



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