AI取代人類？港人見工遭HR靈魂拷問　網民教路反擊：答得好即加分

人工智能浪潮殺到，打工仔連見工面試都要隨時準備接招。近日有打工仔發文大吐苦水，指面試時HR拋出一句「靈魂拷問」，問求職者的技能AI全部都能做到，質疑為何要請一個「會病又要放假」的真人。更列出網傳「10大容易被AI取代職業」，榜首第一位竟然是醫護人員，帖文一出隨即引起網民熱議。



日前有網民在討論區Dcard發文分享一次面試經歷。他指面試期間，對方直接拋出問題「你所有識做嘅嘢，其實都可以用 AI 做到，點解公司唔直接用舊錢去買部新電腦用AI做，要請你一個又要休息，又要放假，又會病嘅員工？」

之後對方更作比喻「就好似工廠如果有咗24小時自動化生產線，咁點解仲要請工人用人手生產？」這番言論令樓主一時語塞，不知如何招架，事後向網民求救「想睇下大家會點答？」

他又透露該公司「真係有啲料」，公司內部設有IT專員，利用LLM建立內部的私有資料庫，確保數據不會外流。而該公司近年已「炒咗唔少人」，低級職員如一般文員幾乎已被AI完全取代。樓主直言，該公司似乎「想主力引入AI取代大部份非必要人手」，因此這條面試問題，很可能反映了公司真實的用人策略。

隨後他補充由台灣媒體《網路溫度計DailyView》整理的「容易被AI取代工作討論度TOP 10」。令人意外的是，榜單上除了常見的翻譯、客服外，「醫護人員」竟然位列榜首，引發網民強烈質疑「醫護點會比AI取代到係唔係傻X左」。

恐被AI取代工作討論度TOP 10（《網路溫度計DailyView》）

另有網民指出人類員工無可替代的價值在於「承擔責任」，笑言「出事嗰陣AI唔可以孭鑊」，更以醫護人員為例反問「醫死人嗰陣你揾AI去問責」。亦有網民建議樓主直接反問面試官「AI都識in我，公司要你做乜？」，既然公司認為AI萬能，理應連HR及管理層都一併取代。有網民更表示，既然公司覺得人手多餘，根本不應刊登招聘廣告。

（《和解在後》電視劇照）

但同時亦有理性網民分析後認為其實這是一條極具深度的題目「係考你對AI、自己長弱項、行業等等嘅認知」。有網民分析，公司並非想請一個與AI「鬥做」的人，而是尋找懂得「駕馭AI」的人才，「因為你知道AI唔係萬能，但亦識得用AI提升效率，同一時間你亦知道自己嘅價值喺邊，咁你咪值得請」，重點在於員工懂得如何利用AI提升效率「請我一個就會得到兩個腦」。亦有人以工業革命為例，指出被淘汰的往往不是人，而是「不懂使用新工具的人」。