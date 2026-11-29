任天堂《超級瑪利歐（Super Mario）》是不少人的童年回憶，不過你可知道這款經典電玩，竟然也能改善憂鬱（抑鬱）！日前一位日本網友在社群平台X（前推特）中發文，表示自己因憂鬱症停職一整年，他的精神科醫師出了個奇招──叫他去玩《超級瑪利歐奧德賽》，結果他在拯救公主的過程中，重新找到人生方向，憂鬱症狀更大幅改善！



「你知道嗎？玩電玩可能不只是消磨時間那麼簡單。」事實上，真的有針對《超級瑪利歐》對人體影響的學術研究。台灣安南醫院精神醫學科主任張俊鴻指出，一群德國科學家在2014年進行實驗：找了48名志願者並分成兩組，其中一組天天玩30分鐘的瑪利歐遊戲，且持續了兩個月。

《超級瑪利歐》（Super Mario Bros.）遊戲畫面（Nintendo）

更多《超級瑪利歐》（Super Mario）遊戲畫面：

+ 6

研究發現，這群勤奮的玩家們大腦某些部位發生了變化──右側海馬結構和右側背外側前額葉皮質的灰質增加；這意味他們在空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力都有所提升。

更有趣的是，這些變化與玩家對電玩遊戲的渴望有關，顯示對遊戲的熱愛不僅讓人開心，還能讓大腦更聰明。張俊鴻強調，藉由遊戲訓練可能對抵抗創傷後壓力症候群、思覺失調、憂鬱等精神疾病有幫助，因為這些疾病都會讓大腦某些部位萎縮。

此外，不只年輕人，就連長輩玩電玩也能讓大腦受益！張俊鴻分享，另一項由加拿大團隊在2017年做的研究顯示，玩3D電子遊戲，比如《超級瑪利歐 64》，能幫助老年人保持海馬體灰質，而海馬體灰質對認知健康來說非常重要。

研究人員把55到75歲的老年人分成三組：第一組進行了6個月的3D電玩訓練、第二組學習電腦音樂（鋼琴）、第三組則沒有參與任何活動。

結果顯示，只有玩電玩的那一組，海馬灰質有顯著增長，就跟先前德國在年輕人身上觀察到的結果一樣；而學鋼琴的組別，其背外側前額葉皮質也有所增長，且無論是玩電玩還是學鋼琴，參與者的小腦都呈現增長。相比之下，沒有參與任何活動的組別，海馬、小腦和DLPFC灰質都反而減少。

張俊鴻說，從日本網友的親身經歷、德國與加拿大的研究都顯見，不管年紀多大，學習新事物對保持大腦活躍是非常重要的。

他笑說，所以下次有人說玩遊戲浪費時間時，大可告訴對方，

其實你在進行大腦的密集訓練！

當然，這不代表整天玩遊戲就是好事，畢竟凡事都應適量才恰當。但張俊鴻也不否認，這些研究確實給了大眾一個玩遊戲的好藉口。

延伸閱讀：玩《薩爾達傳說》能變幸福？研究指出30分鐘即能喚醒平靜與幸福感（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 4

延伸閱讀：

打電動能防失智，「75歲都還值得做！」高齡權威醫師陳亮恭：「這樣做」逆轉身智衰退

連3年「領百萬股息」，他卻不辭年薪80萬工作！傳產工程師揭現實考量：這件事比提早退休更重要

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

