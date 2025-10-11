玩《薩爾達傳說》能變幸福？研究指出30分鐘即能喚醒平靜與幸福感

一項最新的研究指出，開放世界遊戲不僅能讓人減壓，還有助於提升生活品質與心理健康。特別是像《薩爾達傳說：曠野之息》這類兼具探索與自由度的遊戲，更能在心理層面產生正向影響。



這項發表於《JMIR Serious Games》期刊的研究，以焦慮感與倦怠感偏高的研究生為對象，透過實際遊玩《薩爾達傳說：曠野之息》進行實驗。結果顯示，玩家不僅在遊戲中獲得目標感與意義感，甚至能在現實生活中感受到更多平靜、自信與冒險精神。

實驗怎麼做的？

研究由英國倫敦帝國學院（Imperial College London）主導，搭配美國與日本學術機構共同進行。研究團隊找來518位研究生，設計四種不同情境：

1. 玩《曠野之息》＋觀看吉卜力電影片段

2. 單純玩遊戲

3. 單純看《龍貓》或《魔女宅急便》

4. 什麼都不做（控制組）



遊戲時間為30分鐘，影片長度約7分鐘，結束後參與者需填寫關於幸福感、探索感、自信與內在平靜等問卷。

數據怎麼說？

根據研究證實：

1. 玩過遊戲的受試者幸福感平均為4.56分，未玩者僅3.17分（P<0.001）

2. 加上吉卜力懷舊元素者，幸福感進一步提升至5.45分

3. 遊戲＋動畫產生的「協同效應」顯著優於單一媒介



研究還發現，這些情緒提升是透過四個關鍵心理感受產生的：

情緒提升透過4個關鍵心理感受 （T客邦提供）

結果發現，動畫所引發的懷舊情緒，與遊戲體驗產生共鳴，進一步強化了整體幸福感與生活方向感。

雖然該研究目前僅針對研究生族群，且未追蹤長期效果，但這項成果無疑為「遊戲有益論」增添更多科學佐證。過往研究已指出，適當的遊戲體驗不僅有助於戒除物質成癮，也可能改善心理健康、促進社會互動，甚至延緩認知退化。

