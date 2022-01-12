21歲後必須知道的10件事　拖延症必戒、記住「人不為己天誅地滅」

很多人都希望能含着金鎖匙出世，但現實裏那有那麼多金鎖匙呢，窮人的比例遠比富人多。其實父母能給我們的是背景，憑自己努力得到的才是實力。在我們的眼中，金錢永遠都是排第一的，知道健康亮紅燈，親人相繼離開後才曉得金錢不是最重要的道理。



以下就是一些21歲以後必須知道的事情：

1 # 一定要戒掉拖延症

每當父母或其他人吩咐我們做事情時，我們都會先答應，但遲遲卻還沒行動。如果他們再次催我們時，我們就會變得不耐煩，然後反而變得不願意做了。其實如果我們能改掉這個喜歡拖延的壞習慣，那麼我們的生活會更有效率。在職場上也如此，因為把握機會是很重要的，錯過了這個時機就不知道要等到什麼時候了。

▼▼▼21歲以後必須要知道的10件事▼▼▼︱

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2 # 抱怨是沒用的

每當我們遇到不如意的事情時，總會對朋友和家人抱怨，以卸下心理的不甘。但如果我們不停地抱怨而沒有採取下一步，那麼我們永遠不會去的任何進步。與其一直埋怨，不如想想怎樣解決問題或更改思路吧。

3 # 買房子越早越好

現在的薪水完全不能和樓價比，因為樓價的飆升實在太恐怖了，而我們的薪水卻十年如一日。這就是為什麼大多數人都付不起首期來買房子，工作多年卻依然還租房子。與其長期租屋子，不如趁年輕就儲蓄一筆錢來充作房子的首期，至少二三十年過後，房子就是自己的。不僅如此，房子的價格有增無減，絕對是一個穩賺的投資。

4 # 不要停止學習

在學校裏，不是每個人都能取得好成績。好的成績能使我們容易被好的學校錄取，然後得到好的工作。有些朋友雖然成績不好，也沒上大學，但他們卻創業當了老闆。成功不是必然的，我們只看見別人的成功，卻沒想過別人失敗多次後依然不放棄，不斷從錯誤中學習。所以說學無止盡，無論在什麼年齡，我們都要不停學習新知識，知識能夠改變我們的思路，讓我們更有效率地解決問題。

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5 # 車子只是代步工具

在上學時期，看到一些朋友開新車我們就很羨慕對方，發誓工作後一定要買新車慰勞自己。直到自己出來工作後才發現工作已久的同事還開着十多年的老爺車，每個月領着那微薄的收入和龐大的開銷，頓時才領悟其實汽車只是代步的工具，並不一定要買新的和名牌的。況且汽車的價格有減無增，除非經濟許可，否則還是選擇那些價廉物美的牌子就好了，維護起來也不會太昂貴。

6 # 社會狡猾的人很多，不要輕易相信別人

在學校裏，我們最多只會打打鬧鬧；在社會裏，有很多人表面跟你很好，在你背後卻搞小動作。永遠不要100%相信一個人，凡事要自己打聽驗證，不然吃虧的只是自己。要記住「人不為己，天誅地滅」這句話。

7 # 錢不是萬能，沒錢萬萬不能

我們每個人都知道錢不是萬能的，但現實卻永遠離不開錢。即使我們不吃不喝，房貸車貸電話費醫藥卡月費每個月都會按時找上門。對於那些有家庭的人，所需的費用更為龐大，所以有錢時要把錢儲蓄起來，以便不時之需。

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8 # 珍惜與家人相處的時間

年輕時我們都盲目地工作賺錢，直到中年後才發現自己錯過了許多與親人相處的時光。我們往往以為自己年輕就應該打拼，以後才好好孝敬父母和陪同孩子。但世事難料，我們永遠無法預知下一秒會發生什麼事情，有時間就早點回家陪伴家人，時間一去永不會，薪水也只是身外物。

9 # 工作不是你的一切，沒有公司沒有你不行

有些人一旦工作起來，就沒日沒夜，廢寢忘食，直到身體健康亮紅燈才來後悔。其實公司沒有你依然運行如常，公司不會因為少了你而倒閉；相反地，如果你的健康欠佳，他們可以輕易聘請其他人來代替你的職位。工作也要依據自己的身體狀況，如果不能負荷就另尋高就吧。

10 # 健康最重要

從小到大，我們都被灌輸健康的重要性，但有多少人會真正照顧自己的健康。小時候，父母都會為我們準備健康的食物，那時候我們卻經常鬧着要吃零食和快餐。直到出去社會工作後，才發現家常便飯是既美味又健康的。由於長時間的工作和巨大的工作量，許多上班族都患有高血壓，憂鬱，胃痛等的疾病。放工後就吃一些健康的食品，做一些輕微的運動，然後做自己喜歡的事情放鬆心情，健康永遠都是最重要的。

你都了解以上的事項了嗎？今天開始，就別懷疑人生，而是去探索人生吧~

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