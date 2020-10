看一個人的歌單,能看出一個人的性格,看他的電影喜好亦然。有外國研究指,各種電影類型愛好者,都有共同的性格特徵。如果想多了解新結識的他/她,不妨問問對方喜歡甚麼電影!

《鬼怪》劇照

外國研究《Assessing The Impact Of Gender And Personality On Film Preferences》嘗試歸納不同的電影類型愛好者之間的共同性格。有人喜歡恐怖片,有人連恐怖片的片花都怕怕;有的人只看喜劇,只要是Bad Ending 的都不想多看⋯⋯電影類型的喜好,真的能透露一個人的性格嗎?你又喜歡看哪種類型電影?不妨測試看看。

《鬼怪》劇照

日本節目《月曜から夜ふかし》介紹了一個大熱的心理測驗,通過第一眼看見的動物,就能看出你的內心的隱藏性格。主持村上信五和松子玩過後都大讚結果準,大家不妨試玩!圖片中6種動物疊在一起,分別是狼、鷹、蝴蝶、狗、熱帶魚和鴿子,你第一眼又看見甚麼動物呢?

