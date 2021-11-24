【護髪／脫髪／甩頭髪／冬天護髪】冷鋒到，濕度更下降至最低35%，除了身體皮膚變得又痕又乾，頭髪都好易折斷，甚至掉頭髪的數量也會增多。如何在冬天護髪？有髪型師分析其實日常護理更加重要，小至用甚麼梳梳頭，以及洗頭吹頭都有一定技巧，做錯隨時越甩越多。



冬天天氣乾燥，連頭髪都變得脆弱，除了有靜電，也容易出現毛燥和斷髪，所以冬天尤其要注意護髪。除了做好保養如使用髮尾油外，還有甚麼可以做呢？《開罐 Opener》請來Anson Hair Design的髮型師Anson教授大家7招冬天護髮招數，防止毛燥及靜電！

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除了洗頭和吹頭技巧外，其實如何用梳都是護髪關鍵。其實各梳子均有各自的特點，形狀、材質及梳齒的密度都會影響其用途及效果，錯誤挑選隨時會梳斷頭髮！髮型師Anson為大家講解揀梳前的注意位及介紹7種常見梳子的特點和用法，當中更有推介護髮功效的梳子，絕對是冬天頭髮易毛燥人士的救星！

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同場加映：天文台料日夜溫差大點著衫先啱？網熱傳「26度穿衣法」防過熱抗寒

香港踏入冬天，若遇上冷鋒到，日夜間温差更大。對於外出要怎樣穿搭總是無所適從，穿太多既怕熱又要拿着外套、穿太少又怕著涼。但原來只要把握衣物的「所屬溫度」，便能找到最適合的衣物配搭組合！一起來學習「26度穿衣法」！點擊全文看甚麼是26度穿衣法!