冬天猝死｜醫生教6大保命關鍵　後生仔都小心!早上做這運動最危險

近日香港氣溫驟降，當市民紛紛添衣保暖之際，卻鮮少有人意識到寒冷天氣背後潛藏的生命危機。胸腔暨重症專科醫師黃軒在社群平台發文示警，低溫不僅引發感冒，更可能成為心臟猝死的隱形引爆器，並提出六大具體保命措施，提醒民眾從日常細節守護心血管健康。



黃軒醫師指出，當氣溫下降時，人體會啟動自我保護機制，導致血管急遽收縮、血壓上升，心臟必須更用力跳動以維持循環，使得心肌耗氧量大幅增加。若本身已有高血壓、冠心病、三高問題，或具備吸菸、熬夜、家族心臟病史與感冒中等風險因子，心臟就如同被同時「踩油門又拉手煞車」，極易因過度負荷而引發猝死。

黃軒醫師在文中引用了多項國際研究，其中一個研究針對瑞典北部 283,000 名冠心病患者的分析指出，環境溫度每下降 10°C，心肌梗塞的風險會上升 7%。黃軒醫師強調，致命關鍵並非低溫本身，而是寒冷引發的連鎖反應，例如外周血管瞬間收縮導致血壓飆升、病毒感染增加心臟運作負擔、冷空氣刺激交感神經使腎上腺素激增、冠狀動脈在低溫下易產生痙攣、心肌耗氧量增加導致缺血性心律不整，導致猝死。而針對冬季心血管保健，黃軒醫師提出六大保命要訣。

保命要訣一：起床前充分暖身再緩慢下床

由於睡眠時血液循環較慢，若突然改變姿勢易導致血壓急遽波動，增加心血管壓力，應先在床上活動四肢，再側身緩慢坐起。

保命要訣二：重點加強頸部、頭部與足部保暖

這些部位血管豐富且接近體表，散熱速度極快，因此醫師表示比起外套，建議優先配戴圍巾、帽子及厚襪。

保命要訣三：感冒期間特別留意胸悶與心律不整

病毒感染會加重心臟負荷，若合併低溫刺激，就是「最毒組合」，因此在感冒時不要忽略胸悶、心律不正這種病徵。

保命要訣四：嚴控血壓並注意夜間保暖

冬季夜間血壓易驟升，睡前添加外套能維持體溫穩定，避免因溫差過大導致血管收縮，成為預防凌晨猝死的關鍵。

保命要訣五：寒流期間避免激烈運動

低溫環境下劇烈運動會使血壓與心跳急速上升，心肌耗氧量暴增，因此醫師也建議切勿在冬天的早上跑步。

保命要訣六：洗澡前先預熱浴室再脫衣

醫師提醒不要脫光衣服後再開熱水，許多案例顯示此舉易導致在冬天洗澡時猝死。

黃軒醫師最後提醒，冬季養生重點不在於忍受寒冷，而是要阻斷低溫引發的生理連鎖反應。透過簡單的日常預防措施，就能有效降低心血管事件發生率，讓冬季成為既溫暖又安全的季節。

資料來源：黃軒醫師Facebook，經黃軒醫師授權轉載