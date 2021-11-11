常言道冬天胃口特別好，其實是有根據的！人類是恆溫動物，身體會跟著環境調節溫度。來到冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這過程便會令我們飢餓感增加。不過此功能就如一招雙刃劍，會令我們飢餓的同時，亦因消耗更多能量，變相令消脂效果會比夏天時好。因此不論是避免變胖、還是想減肥，都不妨透過在冬天控制食量進行！學懂以下12招，助你保温無痛減肥！



冬天總是想吃東西？（《大叔的愛》截圖）

氣温驟降，好容易因為保暖難免「食多咗」。但由於身體需消耗大量熱量來保暖，所以秋冬其實是減肥的好時機，以下5個在秋冬燃燒脂肪的法則，有助達到輕鬆瘦身目的。相信不少人都會在冬天時喝熱茶熱水暖身，此方法除有助保暖，亦能加速新陳代謝，幫助排毒瘦身！而原來選擇喝哪一種茶，亦會影響消脂效果！

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除了用以上方法消脂外，亦不妨從根本著手，以減少食量來減少攝取熱量。不過單靠意志力的話實在太難了！究竟有沒有一些懶人無痛減食慾的方法？畢業於台灣長庚大學中醫系、擁中醫師背景的台灣網紅YouTuber 77老大，早前曾於其頻道分享懶人食慾降低法，在不需節食、不需運動的情況下，教大家能輕鬆及健康地減低食慾，以免大家借冬天作藉口暴飲暴吃！有意借助冬天減肥的朋友亦不妨一試，以增加成效！

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看完記得要好好執行，免得到了夏天才來後悔！

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同場加映：立冬｜HEATTECH著錯小心越著越凍!專家教正確著法+揀保暖內衣重點

有香港專家教大家保暖內衣該如何選購，日本專家更指原來香港人愛穿的Ｕniqlo HEATTECH內衣大家經常著錯，其中3種常見錯誤著法更會令你越著越凍！

「濕凍」的可怕之處就是它可以無孔不入，那種徹骨的寒氣就這樣無聲無息地滲入你的骨髓中，讓你的體感溫度瞬間驟降10度。因此不少人家中都長備幾件保暖內衣傍身，而HEATTECH是最普遍的一種款式。不過有日本專家指出，若HEATTECH內衣穿著不當，隨時會越著越凍，究竟點解？

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