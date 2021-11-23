【小雪】來到廿四氣節中的「小雪」，天文台預料本周氣溫下降，由上周最低23低急降至最低15度，部分地區再會低1、2度。天氣終於明顯轉涼，意味大家是時候要轉季，拿出冬季衣服預備禦寒！

冬天除了大褸羽絨，相信頸巾和帽子等小物都是不少人會用到的保暖衣物。但兩者均比衣物柔軟沒版型，隨便擺放隨時會變成一堆「垃圾崗」。《開罐 Opener》整理了日本網民推介的18件冬天小物收納好物，助你順利轉季！



一物收納小物便能好好收起各式帽子，更相當慳位！（InstagramZ@chocolat.house/ benrinamono_mu）

在未認識各種收納工具前，相信不少人都會選擇以一般收納盒收起或摺起頸巾和帽子等小物。不過全都摺起疊起既不一目了然、亦不方便拿取，究竟有沒有甚麼方法可以兼備收納及方便拿取？這個時候最適合跟一向善於收納的日本網民們學習了！以下多款收納小物能在香港買到外，當中更有日本網民教路用一件生活小物助整理及節省位置，讓你知道收納不止於放入收納盒！

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掛起頸巾收納當然是不錯的選擇，但選擇哪類型的衣架其實亦有講究的，以講求一目了然及方便拿取。另外，衣架和收納盒以外，日本網民亦示範了其他工具如文件夾、分隔架作收納之用，這些工具均有在香港的IKEA、無印良品（MUJI）及$12店有售，大家不妨參考。

👇👇👇點圖看8大頸巾收納工具👇👇👇

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至於帽子，這類配件收納講究收好的同時，保持其形狀不致變形和方便拿取同樣重要。因此不是隨便一個收納箱便能解決！但不用怕！一向善於收納的日本網民為大家示範及推介各種小工具，當中有些更是「老是常出現」的收納工具，真正體現何謂一物多用！

👇👇👇點圖即睇日本網民活用的10件配件收納好物及產品詳情👇👇👇

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大家都學好了嗎？快點把握時間購入心水收納工具，助你輕鬆換季。

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轉季之時，除了要添置衣物外，皮膚的狀態一樣要照顧好！天氣轉涼會令皮膚變緊繃，不好好保養隨時會令臉部出現敏感、發紅，甚至痕癢，而嘴唇亦會較易變乾。不想天氣一轉就皮膚變差，即睇以下防乾保濕貼士。

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