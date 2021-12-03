想保持健康，靠健身、運動，搭配瘦身計畫讓自己的肌肉看起來更精實又有型，才能真正有效燃燒脂肪。不過前提是你必須夠努力鍛鍊並投入大量時間，甚至犧牲口腹之欲，很多人光是前面這幾句老生常談就接受不了，更不用提後續實際按表操課。更重要的是，即便一開始很積極，一旦鬆懈自我放棄，還要重新再來，按照所有重要步驟繼續努力，期間的辛苦真的不是開玩笑。



不過，再怎麼樣，我們覺得都還是很值得一試，因為在過程中你犯的所有錯，會讓自己更清楚深刻的知道：「我其實辦不到那些專家們列出的自我要求！」這樣徒勞無功的目的是什麼呢？就是讓你在能辦到的事情上多做努力。但是在此之前，我們希望你先搞清楚：有些所謂的健身與瘦身老生常談不一定是正確的。

▼▼▼按圖即破解6個瘦身迷思！▼▼▼

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迷思1：盡可能不吃碳水化合物是對？

正解：碳水化合物會給你能量，讓你發揮出最好的狀態，讓你鍛鍊更多更久，也不會感到疲勞。

營養師說你絕對不能吃Pizza、麵條或蛋糕？事實上，一般人如果不吃碳水化合物，就別想擁有漂亮的肌肉。因為要燃燒脂肪，需要一定強度的訓練，如果不嗑下足夠的卡路里和攝取應有的營養成分，身體就無法產生力量與能量，練出肌肉這件事當然就免談。 所以說選擇優質的碳水化合物，例如蒸番薯、糙米飯，不只富含多種營養，還能給你滿滿的能量在健身房一路戰下去！

迷思2：必須每天減少攝取500卡路里是真的？

正解：一開始鍛鍊，每天減少攝取300卡路里最剛好，貪多的結果就是身體自動轉換成求生模式，拚命累積脂肪，那你挨餓就白挨了。

減少攝取卡路里是減重不可少的重要一環，問題是我們的身體比我們聰明，如果身體細胞發現你吃下的食物太少，就會自動進入求生模式，開始積累脂肪而不是消耗它們。這就是為什麼你不應該只持續減少熱量攝取，而是確保身體有足夠的燃料來進行鍛鍊運動，重訓、高度間歇或只是公園跑度都一樣，所以專家建議一開始的目標應該是減少300卡路里熱量的攝取，而不是500，唯有這樣你才有充足的體力持續操練下去。還有別忘了，要是你的運動量增加了，也要配套調整飲食。

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迷思3：鍛鍊時間要很長才有效嗎？

正解：高強度間歇運動雖然很操很累，效果卻是無比驚人，但前提是你身體支撐得了，不會搞到運動代償，反而容易導致運動傷害。

只要有適度和長時間的鍛鍊，所有運動都會燃燒卡路里，重點是你燃燒的脂肪，必須比攝取的碳水化合物的卡路里多。但要達到這個要求，真的不需要天天花兩三個小時待在健身房才能看到成果。很多時間極短的高強度間歇鍛鍊，例如波比跳（Burpee）或是TABATA，已經證實對燃燒卡路里非常有效。此外，當你做完一個階段的運動循環後，建議慢慢加入一些重量訓練，「後燃效應」會讓你的身體繼續燃燒更多脂肪，轉換成你渴求的肌肉。

迷思4：有流汗代表有消耗掉卡路里？

正解：大量流汗只是減少體內的水分，對消除脂肪於事無補。

這個應該很多人都知道了，如果你沒有固定運動的習慣，你穿再多衣服，運動量大或在三溫暖蒸得猛飆汗，結果都只是減少身體的水分，脂肪依然留在體內，差別只是脂肪組織體積縮小，這也是為什麼很多標榜消脂的藥物缺乏長期效用，而且吃多了更傷身。

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迷思5：晚上六點後就不該進食了嗎？

正解：白天吃得少，晚上也可以吃碳水化合物喔，而且吃飽才去健身房，體重和脂肪更容易被消滅！

有一種理論認為，晚上六七點以後進食，吃進去的東西都會產生卡路里並且累積成脂肪。事實是，卡路里無論何時吃下肚都會存在，重點是要善待自己的身體與均衡飲食。一項研究甚至發現，如果你一整天忙碌工作，運動鍛鍊後前吃的不多也不感覺餓，那麼晚上吃碳水化合物，減掉的體重和脂肪反而較多，這也是有些人會吃完飯後才去健身房的原因，前提是白天不感覺餓，又沒有吃太多。

迷思6：有些食物可以燃燒脂肪，沒錯吧？

正解：沒有幫助燃脂的食物，只有加速代謝的食物，適度補充並且配合運動，你的減脂增肌大計才能達標。

沒有任何食物可以用來消脂，作用只是有助促進新陳代謝，比如喝咖啡或吃辣，但這麼做的效果很有限，因為它們不是燃燒脂肪，而是在你運動時或之後，幫助身體更好地消耗卡路里，並將之轉換成肌肉，燃燒脂肪的一大關鍵是你有持續在動，這些食物成分會激發體內的能量，讓你持續有精神鍛鍊下去。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：要瘦就別碰澱粉 ? 小心，常見６個瘦身迷思讓體脂肪不降反升！】