隨著 11 月《奧術》、《地獄公使》與《華燈初上》所帶來的震撼後，Netflix 在 12 月一開始就為大家帶來了終於要完結的《紙房子》第 5 季第 2 輯！另外值得期待的還有：改編自日本傳奇笑匠和性格導演北野武自傳的電影《淺草小子》；珊迪娜布洛主演全新電影《無赦》；《獵魔士》第 2 季；最後壓軸的則是 Netflix 史上最全明星陣容的政治諷刺喜劇《千萬別抬頭》！

文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）



1.《JoJo 的奇妙冒險：石之海》｜動畫｜12/1 上線

故事發生在 2011 年美國佛羅里達州，空條徐倫 Jolyne Cujoh 與情人開車兜風時遇上意外，隨後被人陷害遭處 15 年徒刑，在又名「水族館 The Aquarium」的最高戒備矯正機關「綠海豚街監獄 Green Dolphin Street Prison」蹲苦牢。她在萬念俱灰之際收到父親的項鍊，體內的神祕力量因而甦醒。這時一個神祕男孩出現在她面前，男孩對她說：「世界上有很多事情比死還可怕，被關進這座監獄絕對是其中之一。」隨後難以解釋的事情便接踵而來，加上父親探監時告訴她驚人的真相、「迪奧 DIO」這個名字的真正意義⋯⋯徐倫最終能重獲自由，走出這座「石之海」監獄嗎？百年宿敵喬斯達 Joestar 家族和迪奧即將決一死戰！

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2.《紙房子》第 5 季第 2 輯｜影集｜12/3 上線

進入終季的 Netflix 熱門西班牙搶劫犯罪影集《紙房子》在 2021 年 9 月推出上半部第 1 輯，而下半部第 2 輯則確定在 12 月 3 日上線。而從第 2 輯預告中能夠看到重新奪回大權的「巴勒摩 Palermo」不顧「里約 Rio」、「丹佛 Denver」、「莫妮卡 Monica」 等眾人的質疑，堅持執行搬運黃金的計畫，為達成計畫，不顧一切⋯⋯

３.《凝視影視》｜紀錄片｜12/6 上線

出自大衛芬查 David Fincher 和大衛·普里爾 David Prior 兩位監製之手，內容集結一系列論述影片，從私密親身經歷談到角色和拍攝剖析，向電影致敬之餘，也讚頌故事帶給觀影人的感動。電影在人們心中，無疑擁有特殊地位。

4.《淺草小子》｜電影｜12/9 上線

改編自日本傳奇笑匠和性格導演北野武的自傳。故事回到 1960 年代的淺草，在東京這個相對髒亂的區域，北野武為了更好的發展放棄大學學業，在眾星雲集的淺草法蘭西座脫衣舞喜劇劇場找到工作，不久後就向傳奇喜劇演員深見千三郎拜師學藝。深見千三郎是繼東八郎、萩本欽一等知名喜劇演員後成名的喜劇大師，他將電視視如敝屣，一生只信舞台劇。北野武努力向深見千三郎求教精進功力，最終圓夢成為一流喜劇演員。但好景不常，隨著家用電視的普及，現場喜劇逐漸式微。

6.《無赦》｜電影｜12/10 上線

露絲史雷特 Ruth Slater（珊迪娜·布洛 飾演）因一件暴力罪行入監服刑，如今期滿出獄，重返社會，人們卻拒絕原諒她的過往。她回到自己曾稱之為家的地方，卻面臨各方嚴峻的指責。她唯一的救贖，全繫在與自己疏遠的妹妹身上。露絲曾迫於無奈而拋下她，現在得要把她找回來。

5.《The Hand of God》｜電影｜12/15 上線

本片出自奧斯卡得獎編導柏盧·素雲天奴 Paolo Sorrentino 之手，是他繼《明星總理 Il Divo》、《羅馬浮世繪 The Great Beauty》和《年輕教宗 The Young Pope》之後的最新力作。故事背景設於 1980 年代動盪不安的拿波里，主角是名叫法貝托希薩 Fabietto Schisa 的少年。劇情充滿出乎意料的歡樂橋段，像是足球傳奇迪亞高·馬勒當拿 Diego Maradona 的到來，但也少不了突如其來的悲劇，但命運不正是如此嗎？人生悲喜交織，法貝托在這過程中一步步朝未來邁進。索倫提諾回到家鄉講述他至今最私密的故事，融合命運與家人、運動與電影、愛與失去等題材⋯⋯

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7.《獵魔士》第 2 季｜影集｜12/17 上線

利維亞的傑洛特 Geralt of Rivia 相信葉妮芙 Yennefer 已在索登之役 Battle of Sodden 中喪命，於是將奇莉拉公主 Princess Cirilla 帶到他認為最安全的地方：他的兒時家園卡爾默罕 Kaer Morhen。大陸上的諸王、精靈、人類和鬼神在牆外爭奪霸權的同時，他還必須保護女孩不受更危險的東西傷害：她體內所蘊藏的神祕力量。

8.《不可殺：永生之靈》｜影集｜12/18 上線

《不可殺：永生之靈》為韓國 tvN 所推出的全新韓劇，由《Sweet Home》與《陽光先生》導演張英宇執導，權素拉、徐載沅擔任編劇，演員包含李陣郁、權娜拉、李準、孔升妍、鄭進永、朴明申與金宇碩等，故事講述一段悲傷但美麗的故事，一位有著 600 年不死之身的男人，成為不能殺生也不能被殺死的存在，追逐一位 600 年來一直輪迴卻還有保有前世記憶的女子。

9.《千萬別抬頭》｜電影｜12/24 上線

故事講述是一位天文研究生（珍妮花·羅倫絲 飾）與她的教授（里安納度 飾）驚喜的發現了一顆在太陽系內裡的陌生的小行星，但一計算軌道痕跡卻發現，半年內就要撞上地球了！？他們先開始接受媒體採訪，最後見到了總統（梅麗·史翠普），受到了極大的嘲諷，然後又上了脫口秀（主持人是姬蒂·白蘭芝等紅星）。他們的任務是必須在 24 小時內得到媒體與社群關注，讓總統派出太空船去影響行星方向，結果開啟了一連串社群媒體與政客們不可思議的荒謬又諷刺的喜劇橋段⋯⋯

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