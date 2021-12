《蜘蛛俠:不戰無歸》上映!三代一共五部舊《蜘蛛俠》真人電影大集合!所有大敵集於一身,更有傳三代蜘蛛俠都會出現(看了的朋友不要劇透謝謝)。蜘蛛俠的魅存在於其貼地,不像鐵甲奇俠、蝙蝠等,是世界首富。事實上,有不少超級英雄,在他們的世界中,可以說是窮到燶。



第一代蜘蛛俠做過外賣仔。(《蜘蛛俠》電影截圖)

👉楊千嬅串Frying pan做flying 7個英文超出事名人 JM被笑足十年

並非個個超級英雄都是億萬富眾,蜘蛛俠可以說是經濟能力最差的一位,高中生時使費只有零用錢,更要做外賣仔維持生計,出到社會工作情況亦不見好轉,在第一代中更是一名 freelance攝影記者,一直隱藏身份,靠賣蜘蛛俠的獨家相(其實是自拍照)謀生。除了他之外,你想得出其他窮困超級英雄嗎?

👇👇👇按圖看超級英雄職業可以有幾窮👇👇👇

+ 4

👉最強牛郎ROLAND體驗庶民生活 食迴轉壽司唔識拎、竟被影印機考起

有評論認為,出身比較潦倒的超級英雄,一般更易令觀眾有共鳴,因為他們都會遇到生活上大大小小的煩惱。當中蜘蛛俠的設定是青少年,在學業、親情、愛情間的煩惱,更有經濟上的壓力,有血有肉的人設令不少觀眾都感同身受。大家覺得哪一位英雄令你最有共鳴?留言分享一下吧!

同場加映:尚氣劉思慕似路人 網民推9大男主人選:得金城武先拍得住梁朝偉

《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)作為Marvel首部華裔超級英雄電影,更會開拍續集,而主角劉思慕更一直是觀眾及Fans的討論焦點,不少人指他太路人,存在感奇低,更有網民提出9大「尚氣」人選。👉即睇邊個carry到尚氣👈

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈