聖誕禮物｜小資女必敗精品銀包Top 7　Coach、Tory Burch無痛入手

2021年底陸續要到來的聖誕節和各種獎金考核，如果你正在思考要怎麼犒賞自己，現在正是替自己搶先物色新銀包的好時機。



今天儂編特別幫大家精選7款萬元有找的小資精品銀包，全都是大家最愛的一線輕奢名牌，讓你能用甜甜的價格買到心頭好。

Coach

（Coach官網）

在這波迷你包熱潮下，長夾不再成為女孩挑選銀包的首選，反而是這種精緻小巧的三折銀包更深得人心。那是照片中Coach的奶油白銀包就非常經典，點綴上俏皮可愛的碎花刺繡和古銅金色C字Logo，讓你每次掏銀包買單時都能有好心情！

Tory Burch

（Tory Burch官網）

如果本身不走可愛賣萌路線，來自紐約的都會名媛品牌Tory Burch推出了以老花為設計重點，運用T Monogram緹花帆布搭配皮革滾邊的拉鍊銀包，除了照片中沈穩的海軍藍配色之外，也有近幾年溫柔小姊姊們最愛的焦糖大地配色。

Marc Jacobs

（Marc Jacobs官網）

Marc Jacobs絕對是時尚圈最懂女人心的品牌，靠著一口氣推出相機包、便當袋和托特包成為小資女的IT包首選，更為了所有相機包愛好者推出結合相同設計元素的小銀包。而我們這次選的是號稱能招財的白金配色，讓你拿出閃亮包款迎接嶄新美好的2022年！

Agnès b

（Agnès b官網）

來自法國、天生自帶一股法式文青感的Agnès b，在包款設計上一直都採用簡約低調路線，除了實用百搭的尼龍托特包和主打旅行用的後揹包之外，我們也非常推薦大家可以關注各類皮件，特別是呼應2021秋冬復古時尚的焦糖色牛皮口金包。

Michael Kors

（Michael Kors官網）

Michael Michael Kors作為小資族的愛牌，每一季都會以經典MK Logo為設計元素打造融合當季流行新色的精緻皮件，而我們這次推薦的就是不只能當作包中包使用，還有搭配肩帶能輕鬆揹出門的WOC，重點是這款包的定價竟然不到萬元，實在沒有不敗的理由！

Furla

（Furla官網）

相信所有時尚愛好者一看到這個方形鎖頭，就能立刻辨認出是輕奢品牌Furla推出的單品，而照片中的方形掀蓋小皮件也是品牌旗下非常經典的單品之一。如果你正好想買一個低季節性，春夏也能用的小銀包，我們非常這款耐看的迷霧藍。

Love Moschino

（Love Moschino官網）

作為Moschino旗下的平價副牌，Love Moschino延續了俏皮童趣的設計手法，並且在單品上巧妙點綴許多愛心和LOVE字樣的甜美元素。而我們這次幫大家精選的便是能完美呼應這種設計風格的沙漠玫瑰色拉鍊銀包，非常適合所有溫柔小姊姊選用！

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