聖誕禮物｜Dior精品耳環Top 8　Jisoo同款珍珠、CD徽章4千內入手

2021年相信大家都過得不容易，相信在這波疫情之後許多人都深刻了解比起把目光放在外面，「對自己好」才最實在。因此今天儂編想要推薦8款Dior精品耳環給小資女們，這些耳環的定價剛好都落在港幣$4000以內，雖然相信大家還是需要花一點時間存到預算，但如果想要擁有一款能記念人生重要時刻的第一款耳環，我們認為一筆非常值得的好投資。



想在約會上打扮得更精緻顯品味，以下8對Dior精品耳環或許是你杯茶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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30 Montaigne 耳環

如果熟悉Dior的女孩一定對30 Montaigne不陌生，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri以一系列的設計向品牌總店的經典地址致意，其中也包含這款以金色色調金屬圓環為主設計，結合「CD」標誌和白色樹脂珠緊貼耳裝飾的耳環，在官方Instagram上甚至能看到Jisoo配戴同款的造型示範。

CD Navy 耳釘

儂編對於人生第一款精品耳環的購買標準，就是要耐看、經典、百搭！因此我們挑選的款式都是以輪廓簡單適合日常配戴的款式為主，像是這款CD Navy 耳釘就是非常具現代感外型雋永的設計，重點是它幾乎能融入各種不同風格的造型，無論是甜美、率性或休閒都零違和。

Clair D Lune 耳環

回顧過往幾季Maria Grazia Chiuri的設計，可以看到她非常喜歡在首飾設計上鑲滿細小珍珠去展現恰到好處的華麗感，而我們這次挑選的是綴以鋪鑲白色水晶「CD」標誌的 Clair D Lune 耳環，整體風格同事兼具時尚精緻和品牌經典DNA，非常適合用來點亮整體造型。

Petit CD 耳釘

採用類似封蠟的設計手法，將代表Christian Dior的「CD」經典標誌融入金屬色圓盤中，如果妳跟儂編一樣平時若不是有特殊需求都習慣配戴同一款耳環當作日常基本配件的話，我們非常推薦你從這種外型典雅、精緻小巧的耳釘入手。

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Petit CD 吊墜耳環

延續剛剛提到Petit CD內斂的設計手法，除了耳釘式基本款之外，品牌也同步有推出採用吊墜式設計的耳環。至於該選哪一個比較好？首先，當然是依照個人喜好，再來是參考自身的臉型和髮型，如果是短髮女孩我們非常建議你直接到店上試試看這款！

Tribales 耳環

如果說Lady Dior手提包是Dior的經典手袋，那照片中的Tribales 耳環也是品牌在配件系列中的經典之作。採用 2 顆不對稱的樹脂珠組成，小型樹脂珠點綴正面，而較大的樹脂珠則可見於耳垂後。正面和背面可與其他 Dior Tribales 作品混合搭配，讓你盡情展現多變的時髦造型。

Dio(r)evolution 夾式耳環

沒打耳洞的女孩也別氣餒，Dior除了耳針式耳環之外，也有貼心推出各種夾式耳環。像是這款以「DIOR」標誌為主體搭配上俏皮星星垂墜吊飾，再以白色樹脂珠和白色水晶畫龍點睛，整體風格可甜可鹹，不只能單獨配戴，用來搭配其他 Dio(r)evolution 系列作品一起著用也很ok！

Petit CD 耳環

最後一款則是儂編私心的首選No.1，一來當然是因為Petit CD優雅精緻的設計，再來是懸垂而下的白色樹脂珠，等於所有Dior經典元素都完整呈現在同一款耳環上。不過時的幾何線條散發獨特當代美感，是一款買了絕對不會後悔、能戴上好幾季甚至好幾年的單品。

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