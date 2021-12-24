連登仔怒數10大最垃圾聖誕禮物　杯、相架無懸念　MIRROR都上榜？

【聖誕禮物／聖誕抽獎】來到聖誕節，親友聚會總少不了交換禮物的環節。不過經過多年的經驗，相信大家都明白收到伏禮物的機率遠遠高於好禮物。近日有連登網民細數10大最垃圾禮物，並詳列其被評為「垃圾」的原因。若你不想成為「送伏大使」，一起來看看都有哪些禮物上榜！



聖誕最怕收到甚麼禮物？相信杯和相架必定是答案之一……（《九品芝麻官之白面包青天》截圖）

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十份之中，亳無懸念的必數多年來公認最伏最沒有用的杯和相架，雖然兩份禮物都有確實用途，不過由於非消耗用品、亦不會經常更換，因此拿到禮物後通常都會變成長存家中的廢物……而當中較令人驚喜的則是有香港人氣男子組合MIRROR的出現？究竟是甚麼？

👇👇👇點圖睇連登仔怒數哪10件禮物最垃圾👇👇👇

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大家又收過最伏的聖誕禮物是甚麼？不妨留言分享一下！

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聖誕節到來，許多店家們為了營造過節氣氛，會一直重複播放聖誕音樂。「Jingle Bell……」最近去到哪裡，是不是都會聽到這首應景的歌曲呢？

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