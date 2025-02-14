【情人節】普天同慶卻又令無數人陷入寂寞深淵的日子，又點只得聖誕節，當然還有情人節。情人節香港大部分情侶都會選擇在情人節吃一頓豐富的獨光晚餐，然後渡過一個浪漫的夜晚；若早有了心儀對象的單身人士，也會藉著這個機會訴說自己的愛意。不過，不同的地方都有他們獨有的慶祝方法，韓國每年更會慶祝13次情人節！快看看以下8個世界各地的情人節是怎樣過的吧！



《將戀愛進行到底》劇照

就算是同一個節日，不同的地方也有他們獨有的傳統和慶祝方式，而說到誕生無數情侶的情人節，相信不少人都會聯想起日劇中那種充滿著青春韻味，帶點浪漫又帶點靦腆的送朱古力畫面。女生為了自己心儀的對象，把心意藏在朱古力裏，再默默送給對方。

而相比起亞洲這種較為含蓄的表達方式，歐洲的浪漫之都法國則擅長直白地表達自己的愛意，甚至會和心愛的人一邊沐浴在陽光中，一邊在羅浮宮前互相親吻。不過，說到情人節之最又怎少得一年要慶祝13次情人節的韓國！

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8個不同國家慶祝情人節的方式

【1】日本

說到日本的情人節相信有看過日劇或漫畫的各位並不會感到陌生，女生在情人節這一天會將自己的「本命朱古力」送給心儀的對象，若然是朋友或同事則會送上「義理朱古力」。男生方面就會在一個月後的3月14日白色情人節裏作出答覆和回禮。

【2】韓國

韓劇中的種種浪漫其實都有根有據，全因他們每月都有一個情人節！除了2月14日傳統情人節外，4月14日是韓國的黑色情人節，單身一族在當天會穿黑色衣服和吃炸醬麵，來哀悼自己的單身歲月。另外，11月11日Pepero Day也是韓國另一個受到重視的情人節喔！

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1月14日：日記情人節

2月14日：傳統情人節

3月14日：白色情人節

4月14日：黑色情人節

5月14日：玫瑰情人節 / 黃色情人節

6月14日：親吻情人節

7月14日：銀色情人節

8月14日：音樂情人節/ 綠色情人節

9月14日：相片情人節

10月14日：紅酒情人節

11月14日：電影情人節 / 甜餅乾情人節

12月14日：擁抱情人節

【3】菲律賓

情人節這一天的菲律賓就像浸在蜜糖裏的蜜餞一樣甜絲絲的，全因當地政府會贊助當天所有的婚禮費用，包括結婚蛋糕、戒指、鮮花等，讓那些經濟有困難的新人們也能經歷一次畢生難忘的婚禮，享受彼此最幸福的時刻。

【4】法國

浪漫之都法國的情人節當然不會馬虎，他們會直白地表達愛意，並送上禮物。在法國街頭也能看到各式各樣的愛的宣言，比如：巴黎的「鎖愛橋」，情侶們還會在2時14分聚集在羅浮宮外進行長達1分鐘的擁吻活動，以慶祝情人節。

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【5】意大利

在傳統的意大利情人節裏，未婚的女子們深信在這天的早晨於窗邊等候，若第一個見到或第一個從她眼前經過的男子，兩人將會於不久後結成夫妻。另外，意大利最受歡迎的情人節禮物之一是baci perugina，這是一種用四種浪漫語句包著的朱古力榛子。

圖6（《Like Crazy》劇照）

【6】英國

英國的情人節有著不少浪漫傳說，其中未婚的女士們相信若把心儀對象的名稱寫在字條上，並與黏土一同丟到水中，最快浮上來的那一個便會是她的真命天子！這種令人既緊張又充滿浪漫的古老傳說，總令人心癢癢。

【7】西班牙

要數到最文藝的情人節又點少得西班牙，一反他們平日熱情的形象，他們在情人節（4月23日）聖喬治日當天，男生會收到書，而女生則會收到一枝玫瑰作為禮物。大街上更會充滿用加泰羅尼亞旗幟（Senyera）顏色絲帶所包裝的書籍和玫瑰。

【8】丹麥

丹麥人會在情人節那天寫一封匿名情書「gaekkebrev」，並把它送給喜歡的人，暗戀者通常會在紙雪花上寫一首詩，署名則由小圓點作代替，讓對方猜寄件者是誰。如果收信者猜中了，送信者就需要回送對方一個復活節彩蛋了！

其實無論是送上名貴的房車定香水，還是寫一封簡短的親筆信，這些各式各樣的方式，只要能表達出自己內心裏最真摯的那份感情，便彌足珍貴。如果你內心也藏著這份柔軟卻又難以開口的情感，不妨借著情人節這個日子好好地表達給對方吧！