東京周邊郊區3.5米落地玻璃度假小木屋　月費5.5萬円盡享樹林海景

你嚮往在大自然間的獨居生活嗎？你希望每天醒來都能看到一片綠意，以及環繞的鳥鳴聲嗎？最近日本推出了一個「自然共生住宅」的特別企劃，邀請對於戶外大自然有興趣的人，入住於郊區的木屋，盡情享受森林、海邊的一切！



SANU品牌介紹

根據聯合國調查，地球將會在2050年達到68%的都市化，隨之而來的問題之一卻是人們與自然越來越少的互動，而SANU這個日本生活品牌，有著希望人與自然、社會都能共存的理想－「Live with nature./自然と共に生きる。」，因此他們致力於推動「人與大自然」的互動，像是環保開發、接觸大自然等企劃。

「SANU 2nd Home」郊區度假小木屋超漂亮，按圖放大看看👇👇👇

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「SANU 2nd Home」企劃

這次介紹的「SANU 2nd Home」企劃，正是依照這樣的主旨而產生的，用最少的開發、最少的環境改變，讓人們只要花費5.5萬日幣，就能擁有一間位於大自然中的「家」，體驗與大自然接觸、互動與共生。

「SANU 2nd Home」主打隱密的私人獨立住宅，只要加入會員每個月付費5.5萬日幣，就能入住全日本境內的所有「SANU 2nd Home」，根據假日、旺季需要另外加價，最多可以入住四人，可以依照個人需求，作為工作、娛樂度假用，目前已經開放線上預約。

「SANU 2nd Home」木屋有兩款屋型，以下一款適合親朋好友一起玩👇👇👇

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「SANU 2nd Home」設計與設施

「SANU 2nd Home」不只提供高速無線網路、辦公桌椅和以及其他生活所需家電與配備，更有由日本建築事務所ADX操刀的再生建築設計，所有的住宿都有挑高3.5公尺高的大片窗戶，讓你可以一覽大自然的景色與變化。

而這些建築設計也都是基於「自然共生」的概念，「SANU 2nd Home」百分百使用日本國產木材與再生混凝土打造而成的建材，未來也可以重新拆卸再組合，為的就是以最低限度的開發，讓人們能夠更接近大自然，達到意義與實質上的「自然共生」。

「SANU 2nd Home」位置

既然要逃離都市塵囂、隱身於大自然，「SANU自然共生住宅」自然也就位於郊外，但是考量到方便性，所有「SANU 2nd Home」計畫中的住宅都位於東京市中心，大約1.5~3小時內可以抵達的地點，像是河口湖、白樺湖、八嶽山、北輕井澤等地。

「SANU 2nd Home」給你不一樣的家

花一筆錢就是環遊日本各地，入住不同的「家」，是不是感覺還不錯呢？雖然目前還不太能去日本旅遊，但相信如此有意義與特別的企劃，一定能繼續下去，等待大家能到日本的那天親自去體驗！

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