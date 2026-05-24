抓出4個日常「時間小偷」時間管理專家教你如何奪回人生主導權

過完緊湊的一天，卻覺得自己沒做什麼「正事」，甚至想不起到底把時間花到哪裡？



抓出從起床到就寢的每個情境當中的時間小偷，奪回你人生最寶貴的資產！

日常生活中常被偷走的4段時間（按圖了解）👇👇👇

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早晨是最不受打擾、完全交由你掌控的時間，滑手機無疑是白白浪費時間。《這一天過得很充實》作者蘿拉．范德康（Laura Vanderkam）指出，早上是意志最堅強、最清醒的時刻。成功者都很早起，他們利用早上極短的時間完成最重要的工作。可以是寫文章、收郵件、運動、冥想甚至是與家人共餐，一早從事讓自己快樂的事情，是一天重要的開始。

通勤時間來回加起來若以1.5小時計算，一年工作260日就花費了390個小時，相當於16.25天，什麼都不做的話，通勤一年就偷走了你半個月！時間管理專家美崎榮一郎建議，早點出發避開塞車時間，減少消耗在路上的通勤時間，開車時可以聽有聲書學習，不要浪費通勤的每分鐘。

前美國國防部部長唐納德‧倫斯斐（Donald Rumsfeld）曾說，「如果你從e-mail收件匣工作，你是優先為別人工作。」把e-mail當做每天的第一項工作，無疑是讓e-mail竊取你珍貴的時間。

《慢慢走，拔得頭籌》指出，上午10～11點是工作效率最高的時候，你應該把複雜性或理論性的工作留到這段時間做。所以，若是你用來應付一些急迫的小事，你就是浪費了自己的腦力。把瑣碎的事情移去別的時段吧。

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無法拒絕而幫忙別人是常見的時間小偷。如果不想把時間都花在替別人工作，該試著學習拒絕。華頓商學院（Wharton School）管理學教授亞當‧格蘭特（Adam Grant）在他的研究中指出，職場上有只想從別人那裏得到更多，自己付出較少的「索取者」（taker），也有完全配合他人的「給予者」（giver），但真正成功的人，既不是索取者、也不是給予者，而是會為自己設定界限的「類利他者」（otherish）。

理察•卡爾森（Richard Carlson）在《別再為小事抓狂4》提到，他曾經調查一般人對自己工作中最不喜歡的部分，千篇一律的回答是：會議。如果時間小偷可以分等級的話，會議應該是重量級的搶匪。《哈佛商業評論》專欄作家黎安‧戴維（Liane Davey）建議，經理人應該建立一套參加會議的標準，勇於拒絕沒有效率、無關緊要的會議。

《早上三小時完成一天工作》作者箱田忠昭認為，時間管理的關鍵是找出所有自己可以運用的時間。客戶拜訪耗時是因為當中還包括移動的時間，但只要事先列出一些可以在短時間完成的零碎工作，比如打電話、回覆e-mail、做報告要收集的資料等，妥善運用移動、等待中的「空隙時間」，避免浪費。

《省時工作力》作者、商管名師夏川賀央指出，資料蒐集的目的就是為了完成工作，所以只要蒐集到「可以完成工作」的程度就可以了。再者，報告一定不能等到最後一天才交，如果要大幅修正，到時又要耗費不少功夫和時間重做。夏川說，報告要在截止期限前，以不太費力的方式完成，提早交出。當主管要求修正時，有緩衝時間修改，還能在最後時限內交出可以過關的版本。

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每個人都希望能夠有一段不受打擾的時間，可以做真正重要的事，不過老闆的郵件一直來、電話老是在響、人一個接著一個來找你講話，每件事情都用掉了你一點時間。《慢慢來，拔得頭籌》建議，告訴你的夥伴、上司和同事，你認為最重要的事。例如，你可以說「我可以晚一點回電給您嗎？」然後用筆記下你想談話的內容，再找時間回覆。

下班後的時間，說長不長、說短不短。如果從9點到家開始計算，12點睡覺，中間還有3小時的空檔。這3個小時，如果只是賴在電視機前面，或是滑手機度過，不覺得太浪費了嗎？《省時工作力》建議，妥善安排你的下班時間，想要讀書、發展第二專長、或充分地放鬆娛樂都好，讓下班後成為你的充電時間。

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