性愛教室｜女生慾望很難跟另一半講？兩個練習助你開發敏感帶

性愛，有可能愈做愈愛嗎？如果跟伴侶之間的性生活，讓你不是很滿意，又或者你找不到敏感帶，那要怎麼調整才好呢⋯⋯？



如果路上突然蹦出一個小天使，拿著麥克風飛過來問你：「你滿意現在的性愛嗎？」我們常常會聽到以下回答：

「覺得現在的性愛不是自己想要的，但也不知道怎麼溝通⋯⋯」

「沒有到不好，但有一些希望對方能做得更好的地方，不敢說。」

「害怕講了破壞氣氛，或者是傷害對方的自尊心。」

「講這種事情⋯⋯很尷尬。」



小天使若有所思地點點頭，祂聽得到你的心聲、了解你的尷尬與無奈，可是小天使也拿弓箭敲敲你的頭，提醒你——你的伴侶完全不知道唷！

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做愛，真的能「愈做愈愛」嗎？

我們每個人都是不一樣的個體，因此對方在很多時候是無法理解我們在性愛中，喜歡什麼樣的觸摸。

尤其當你們的性愛過程不順利，產生了令人尷尬的情況，而你氣急之下責怪對方「為什麼不理解自己的心意」，希望對方可以「猜」出你的感受——其實，這樣可能反而更難達到你期望的性愛！

「不需要服務是否讓對方產生壓力」，女性太常考慮這件事了，所以都不敢講需求。於是，在層層堆疊的誤會與摩擦裡，滿盈的愛與體諒，就有可能慢慢淡去。

當我們可以直接地把自己的渴望、偏好以及不喜歡的部分告訴對方時，我們就是在共同創造一個「讓彼此都享受」的性愛經驗。



而這也是長期穩定的關係中，性愛可以「越做越愛」的關鍵！

探問自己，敏感興奮的開關在哪裡？

但如果，你不知道自己被摸哪裡會感到舒服的時候，或是你現在單身，沒有固定性伴侶對象能和你一起探索自己，那怎麼辦呢？

沒有關係！面對這類型的困難，小天使丟幾個問題來幫助你：

你喜歡什麼樣的觸摸？

喜歡身體哪裡被刺激？

喜歡什麼樣的情境？

喜歡聽到什麼話讓身體更放鬆？



這些探索自我、認識身體的問題，可能令你感到困惑，因為這個社會讓我們太少問問自己，社會也很少去問女人：「我們渴望什麼？」、「什麼讓我們興奮？」

於是我們會聽到⋯⋯

「我並不享受性，但我也不知道該怎麼讓它變得更好。」

「伴侶問我喜歡怎麼樣被觸摸時，我一頭霧水。」

「伴侶希望我在床上更主動，但我不知道要怎麼開始⋯⋯」



親愛的，這不是真的。我們每個人都有享受性的能力，也有在性愛中獲得快樂與滿足的權力。

透過兩項練習，能幫助我們慢慢建立對身體的了解、敏感帶的位置、喜歡的力度與方式。

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今晚練習：直接大膽表達你最真實的想法

臉紅紅相信：美好的性，可以使於一日開始，早在「進入」之前，就已發生。



1. 你想要怎麼被觸摸？

第一項遊戲邀請你，發揮豐富的想像力：

想像今天是你的愛人在觸摸你那樣地與自己做愛。那麼⋯⋯

你想要怎麼被觸摸？

希望他的手指在哪裡停留？

又或者你會用怎樣的溫柔觸摸你的愛人？



一邊想像著，一邊用那樣的方式觸摸自己。

這個練習剛開始做會覺得有點困難與不自在，就像第一次發生性行為一樣，但是試著多做幾次，你會對自己的身體有更多的熟悉。身體也會因為經常地被觸摸，而更加地敏感。

2. 我喜歡你這樣觸碰／舔／上我

推薦你的第二項遊戲，做愛之中，遇到你喜歡的接觸時，大膽地告訴對方你喜歡他這樣的觸碰，還想再用力一點、或者想再輕柔一點、或來回、或打圈，這可以是挑逗，也可以是床笫情趣，表達你的喜愛與稱讚，點名下次還要更多。

接下來，其實不只是做愛的時候，將這個覺察帶入你倆的生活，分享當下的感受給他，「讓彼此更舒服」成為習慣、成為你我的日常。

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貼心重點回顧整理

Ｑ：做愛要怎麼愈做愈開心？

當我們可以直接地把自己的渴望、偏好以及不喜歡的部分告訴對方時，我們就是在共同創造一個「讓彼此都享受」的性愛經驗。

Ｑ：怎麼找到自己的敏感帶？

透過兩項練習，能幫助我們慢慢建立對身體的了解、敏感帶的位置、喜歡的力度與方式。

Ｑ：覺得身體很不敏感，怎麼辦？

想像今天是你的愛人在觸摸你那樣地與自己做愛，觸摸自己。多練習幾次之後，你會對自己的身體有更多的熟悉，身體也會因為經常地被觸摸，而更加地敏感。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：臉紅紅性愛自修室｜好想要你這樣摸我，但卻不知道怎麼開口】