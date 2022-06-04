減肥｜營養師教咖啡4大燒脂飲法!日喝300mg、運動前X分鐘飲最減脂

【減肥／咖啡】現在幾乎人手一杯咖啡，但咖啡除了提神作用外，還有助於燃燒脂肪，增加新陳代謝。早前有台灣營養師分享「咖啡的燃脂黃金喝法」，教大家在對的時間喝出最有效的咖啡，還可以越喝越瘦。



台灣營養師余朱青在社交平台分享「咖啡怎麼喝」，其中提到在對的時間喝咖啡，是可以燃燒脂肪的。咖啡因可以增進血液循環，加強新陳代謝，還能促進體內囤積脂肪分解，以下有4點喝咖啡關鍵。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、咖啡一天可以喝多少？

每日咖啡因攝取量不超過300mg。

二、咖啡品項喝什麼？

美式咖啡相較其他咖啡更無負擔。

三、咖啡什麼時候喝？

一般避免15:00後再飲用，以免影響睡眠，空腹時也最好不要喝，容易傷胃！

四、運動燃脂咖啡怎麼喝？

調整喝的時間，在運動前30-60分鐘飲用，有助脂質氧化，還能延緩肌肉疲勞，提升運動表現！

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余朱青也提到，如果喝完咖啡後，感到心跳加快、感到焦慮、睡不好，可能就不適合喝咖啡。平常若是消化不好、失眠、有心血管疾病、肝病，或是孕婦、孩童，建議最好減少或不要飲用咖啡因飲品

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】