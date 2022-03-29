關於色彩與食物的關係，網路上有些文章寫到：「暖色能促進食慾，藍色與紫色會抑制食慾，若把盤子或桌巾換成藍色，有幫助節食的效果。」，看似蠻有道理，但真的是這樣嗎？



如果是的話，那麼應該沒人想吃葡萄、藍莓等水果，廠商和餐廳應該也不會生產與使用藍色的盤子與桌巾了吧。而這種說法從何而來呢？

【圖輯】靠顏色減肥這個說法從何而來？「反常色彩食物」竟有機會影響發育（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一般來說，食物主要的色彩是紅、橘、黃與綠色，水果、蔬菜與肉類大多是這些顏色，各種顏色的食材擺放在一起，色彩繽紛的模樣讓人食慾大增，也許是因為這樣，所以人們單純地想，反其道而行，使用食物少見的藍色與紫色，應該能有抑制食慾的功效。但從生活經驗中可知，就算食物的顏色看起來不可口，也是能引起食慾，例如咖哩，單就顏色與型態其實看起來不太美味，但依然能引起食慾。

其實，沒有一種色彩能幫助人們節食，但若是將「熟悉的食物顏色」變成「意料之外的顏色」呢？例如在壽司店點了鮪魚生魚片，結果送來的是紫色的生魚片？一碗牛肉麵卻是藍色的麵條與湯頭？這應該都會讓人倒胃口。

對生物來說，攝取食物是賭上生命的行為，若是食物有毒，不但無法補充營養，可能會生病，甚至連性命都賠上。所以人們對食物的顏色、氣味和味道都是非常敏感的，尤其第一步通常是用視覺來做判斷，當人們看到的食物顏色若與預期的不同，自然覺得奇怪，產生排斥的反應。

不過現在也很常看到反常色彩的食物，例如麥當勞推出的黑色漢堡，有時候是為了增加噱頭與話題性。書中提到美國人似乎不太在意食物原本的色彩，常使用一些過度鮮豔的色彩來裝飾各類的甜點或糖果，甚至於2000年時亨氏食品以兒童為主要客群，推出藍色與紫色的番茄醬，沒想到竟然深受小孩喜歡。也許是因為現代人們已經遠離狩獵、農耕與自給自足的生活，食物都是由工廠所加工製造，小朋友對於食物色彩，也逐漸尋求更強烈的感官刺激，凌駕於人們提高生存機率的本能。

而後來美國與英國的研究指出，人工色素可能影響小孩的腦部發展，有引發注意力不足過動症的疑慮，政府也開始規定若有使用受規範的色素，需在食物包裝上明確標示「會對兒童帶來負面影響」警告文字，而亨氏食品，也在2010年停止生產彩色番茄醬。

本文由閱讀《52種顏色的歷史冷知識》、及其他書籍、網路資料之心得彙整，任何指正或補充，歡迎留言。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：BY COLOR 百色抽屜，原文：藍色是抑制食慾的色彩？】