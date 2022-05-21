減肥｜日本節目實測「減肥內臟操」2週間腰圍激減8cm　前後對比大

明明四肢沒什麼肉，卻有一顆大肚子，很可能是囤積太多的「內臟脂肪」！現代人飲食習慣高油脂，偏偏久坐、少運動，讓脂肪容易集中在腰腹，但偏偏內臟脂肪又是最難瘦的，到底有什麼辦法可以消滅肚子的游泳圈？



日本節目《世界一受けたい授業》就邀請專家傳授了一個「內臟操」，只要1個動作連續做2週，實測腰圍就能減少8cm，小肚子整個小很多！

【圖輯】點圖放大看「3個內臟操動作及實測結果」👇👇👇

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專滅內臟脂肪的「內臟操」

健身教授Gattaman指出，現代人大多都內臟疲弱，因為習慣大口吞食、不愛細嚼慢嚥，結果加重了內臟的負擔，如果能令內臟正常運作，就能加速新陳代謝、有助燃燒脂肪！

由日本女藝人實際測試內臟操，連續2週每天做10次，期間不改變飲食習慣，結果體重由58.8kg→56.4kg，腰圍從85.6cm→77cm，足足減少8.6cm！肥滿小肚子整個變平坦了！許多日本網友看到也跟著做，無論20來歲或30來歲，腰圍都瘦了5cm以上，還說做完全身很輕鬆，馬上就有便意了！馬上來看這套內臟操要怎麼做。

預備姿勢

雙腳交叉併攏，身體站直，雙手往前平舉，注意掌心向外手背貼手背，這時骨盤底部要用力夾緊。

強化內臟

動作開始，吸飽氣收緊腹部，慢慢地往下蹲，像深蹲一樣的姿勢，臀部要有往後延伸感，大腿要與地板平行，雙手緊夾身體兩側，手肘盡量往後伸，掌心改為朝上，等憋不住氣時，慢慢吐氣回到預備姿勢。這動作能令內臟回歸正常位置，做5下後換腳交叉在做5下。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】