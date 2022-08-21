筆跡分析｜字大的人特別自大？心理學教你從字跡分辨自信定自卑

有學生問過我：「老師，我想知道，字大的人自大嗎？」

聽到這個問題，我不禁問學生：「你說的字大，有多大呢？」在空白無間線的A4紙上所寫的字高度超過20毫米的話，就是「字大」了。字的大小從來都是筆跡心理分析重要的一環。修讀筆跡心理學的學生，首要學習的是觀察能力，一眼看去，在滿是筆跡的紙上，最容易被看到的筆跡特徵通常就是重點所在，所以字的大小便是重點。

（以下內容節錄自《你是誰？我是誰？解讀人心的筆跡秘密》。）



字的大小，代表着書寫人對外在環境的態度，也就是說書寫人有多願意或希望他人看到他的存在，也暗示着他所做的事、所說的話，有多需要被認同。在某程度上，「被認同」會帶來優越感，就正如被讚賞「做得不錯」，會有「普遍」比他人做得好的感覺，「不錯」是從他人的角度看到的，言由他口，聽在我心，帶來沾沾自喜的愉悅。無論你說如何的不在乎，但心底還是會留戀、積存該正面的感覺，讓你寫起字來更有自信。而有自信的人寫起字來，字絕不會小，想想看：滿有信心的你就算走到人群中，還是會挺起胸膛、抬起頭往前走，經過的人都會看到你，所以字比較大的人，在某程度上是比較自信的。

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自信心來自對自己能力的認同，這包括清楚自己的強項，同時接受自己的不足，但還是相信自己的能力，對於自己的未來，也確信可以應付得來。這個正面的想法，暗示了「生命在我手」的掌控感。有自信的人大多是行動派，有足夠才能處理大事，只是處理細微事項從來都不是他們的強項，俗語有云：「眼大睇過龍」，其實「字大數不清」，正如你或會聽到人們說：「做大事的人，不在乎『細微細眼』！」

有人說：自信與自大，字面上只有一字之別，也有人說，兩者之間，一線之隔，純粹觀點與角度的不同而已。其實自信與自大，並不是完全掛鈎的，滿有自信的人，信任自己，並不是一定會誇大或隨便看輕別人。

那麼自信心低落的人，會是怎樣的呢？他們對自己、對他人的信任度都較低，會懷疑自己的能力和想法，所以對外界的說話會比較敏感，甚至過度在意他人的意見與批評。但其實，他們大多並不是能力不足，主要原因是不信任自己所擁有的能力，與放大了自己的弱項。在這世上，從來就不是別人說你不能，你就不能，只有你自己說你自己不能，才真的不能，一個人的自信心，分別來自「自我」與「相信」，僅此而已。

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從筆跡上看，有自信心的人除了「字大」，寫起字來還鏗鏘有力，力度的大小收放自如。在有間線的紙上寫下的字，高度約有10毫米，字的頂部與上間線之間留有少許空間，為自己留下一點空間，便更有向前推進的動力，也留有空間給自己「思」與「想」。

但同時，字大的背後，也可能隱藏着相反的信息：對自己的信心不足，非常渴望得到關注與認同。所以這類人平時對人會比較熱情，也很慷慨。如果寫的字大的過分，即是高度20毫米以上的字，大致上便代表書寫人其實正保護着心裡的那份自卑感，他們有的會嘩眾取寵、自大、高傲，目的是要在你面前留下深刻印象。

而值得留意的是，關於字大和自信的分析並不適用於小朋友。因為小朋友的腦部對於控制弱小的手部肌肉，尚未完全熟練，要孩子寫小字，不是那麼容易，所以在孩子的世界，字大與自大，並無任何關係。

書名：你是誰？我是誰？解讀人心的筆跡秘密

作者：林婉雯，英國筆跡專家公會（The British Institute of Graphologists）首位華人筆跡專家、美國筆跡分析基金會（American Handwriting Analysis Foundation）會員。



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