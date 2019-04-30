Mont Blanc、Nike的櫥窗字他都包辦！專訪瑞典手寫職人Letterboy

您有多久沒有提筆寫字了呢，或者像年輕時期，專注着用筆寫出漂亮美麗的字？在這個通訊便利的時代，讓習慣使用手機、電腦鍵盤的我們大幅減少了手寫字的機會，卻忘記了其實可以透過寫字讓精神專注之外，也能傳遞更真實溫暖的個人情感。

來自瑞典的藝術家Peter Liedberg以Letterboy之名，曾赴台開設工作坊，從工具到技巧的運用，帶領愛好者們逐步進入英文書法與字體藝術的領域，從事印刷、文字編排、西洋書法以及平面設計工作，並擅長以Calligraphy和Hand-Lettering進行各式跨界合作。曾與NIKE SB、Ikea、Swatch、Converse、Polar Skate Co. 與Mont Blanc等國際品牌合作過的 Peter，這次特別與編輯部展開對談，同時有一項全新的企劃，即將於本月展開。

「Letterboy」Peter Liedberg相信書法比電腦字體更具生命力，按圖看他的手筆▼

+ 9 + 8 + 7

1. 最近有何感到驚喜或有趣的體驗？

Peter：我在 4/11 到 4/14 即將舉辦東京首次的 Tokyo Letterheads 活動。這個活動的起源來自 1987 年，在美國的字體藝術家們會拋開所謂專業的秘密，聚在一起交流，彼此切磋，甚至在日後有互相協助的機會。這樣的聚會之後成為美國一個相當重要的活動，這些藝術家就以 Letterheads 為名，我想把這樣的概念帶到日本，大家可以一邊喝着啤酒，一邊分享書寫的技術，到時會聚集世界各地本共 200 名字體藝術家，Kingson Artworks 的代表漢青也將代表台灣參加，目前門票全數售罄，我想會是相當有趣的一次體驗。

2. 希望借 Letterheads 活動傳遞什麼樣的概念？

Peter：Letterheads 跑遍了許多城市，像 2018 年在倫敦，2017 年在挪威然後到阿姆斯特丹，今年從東京開始，我希望未來可以把 Letterheads 帶到亞洲其他城市，過去這些 sign painter 可能都是面對着自己，Letterheads 則是提供一個場域讓大家一起交流進步，有人可能剛入門，有人已有着 45 年的功力，但在此沒有師生的差異，大家都是學生，就像中文說的「學無止盡」，大家都是 student for life。

每次Letterheads活動都聚集了世界各地的文字藝術師，Peter很享受這些交流的機會（KEEDAN）

3. 進入英文書法領域的契機為何？

Peter：最早會有這樣的概念來自我玩滑板接觸了許多塗鴉，因為喜歡塗鴉踏上了電腦圖像設計的道路，然後就是每日不間斷的練習再練習，接觸了越來越多專業的工作，讓我開始思考何不重新拿起畫筆，用最真實的筆觸傳遞字體與圖像變化的趣味，所以我一直的練習、走訪世界不同的工房，觀察不同的寫字技巧，甚至到倫敦、柏林等歐洲國家，只為親自向老師請教學習 sign painting 的技法，一起喝杯啤酒暢談關於英文書法的話題，他們其實很高興有人會有興趣而且跑這麼遠來拜訪，這樣的友善、歡愉，讓我更確定走字體設計這條路，並希望進一步推廣，讓手寫的文化可以持續傳承。

4. 對你而言，什麼樣的字體才算是一個好的溝通工具？

Peter：Calligraphy（英文書法）與 Typography（字體設計）是兩種不同的概念，現在我們有電腦，裡面有成千的字體可供選擇，這是一件好事，但如果能用英文書法呈現，我看到視覺傳遞到大腦，會讓我聯想到真實的情感，而不是像印表機把字印出來，國際大廠如 IBM 就不會需要手寫的筆觸，因為那會讓人感到便宜，但許多的店家請專門手繪的職人繪製招牌、玻璃，反而讓人覺得更有溫度。所以回到如何是好的溝通工具，我想要看選擇的媒介而定，是商業的還是自己，我自己很喜歡藉由旅遊或走在街道上，觀察店家的字體是手寫或者印刷，當設計與想表達的事物是契合的，那這就會是個好的字體。

Peter認為當設計與想表達的事物是契合的，那這就會是個好的字體（KEEDAN提供）

5. 你是否也會藉由電腦的協助進行創作。

Peter：我在日本常常也會面對需要大量生產的時候，基本上草圖一定是經過不斷的手繪調整，與業主溝通確定後，就會掃描上電腦繼續處理，但最重要的是會讓業主知道這還是透過我手寫的感覺，而不是電腦般制式。

6. 直至目前有無印象最深的合作。

Peter：合作的對象很多，印象最深的是一些公司開出要求希望達到他們想呈現的方式，而不是屬於我的創作。我能了解大公司的考量，所以也會盡可能讓他們滿意，不過 17 年幫Montblanc於銀座旗艦店大片玻璃繪製的英文書法，對方給我完全的信任讓我相當感謝。

7. 現在居住在日本，你對字體的觀察有何心得？

Peter：英文書法這種手寫方式在日本其實有越來越盛行的趨勢，不論大公司或品牌就會想藉此推出合作案，hand lettering 有可能是具藝術性，也可能是朝商業價值的方式呈現，或者純粹傳遞資訊，然而藝術是相當主觀見仁見智，我自己會傾向商業價值與資訊傳遞這兩方面，看到相關的設計會停下來好好觀察與分析。這也是為什麼我很喜歡觀察符號，一個符號可以有不同的呈現與設計，但他只會傳遞一個正確的訊息。台灣在大量印刷盛行前，那些招牌其實都是由師傅手繪，對我來說這是台灣最吸引我的地方。

Peter現居日本，對於當地字體有不少深刻而有趣的觀測（KEEDAN）

8. 對於台灣，你的觀察又是如何？

Peter：台灣給我的感覺是相當放鬆且舒服的，有許多新舊混合的元素，我很喜歡觀察老式的招牌，雖然看不懂上面中文的意思，但可以從褪色的痕跡觀察字是如何書寫，甚至回想推敲這字是用什麼工具完成的。

9. 是否有特別關注的字體藝術家。

Peter：我有一位好朋友，日本人但住在波士頓，他是 Kenji Nakayama，常常我也會把練習傳過去請問他的意見，看有哪邊可以表現得更好。很希望在台灣除了 Kingson 可以認識更多同好。

10. 工作之外生活的興趣可否與我們分享。

Peter：我會練習巴西柔術，仍然會玩滑板，閒暇看看紀錄片，然後觀察外面人使用的器具，一但了解那個器具，就會想試着運用在字體設計上，比如刺繡的精細度，感覺就可以跟字體結合，再來就是練習，對我來說任何事就是一直不斷練習。

11. 是否已嗅得英文書寫的下個階段。

Peter：未來我不知道，但我更想做的，是將 40、50 年前快要失傳的書寫技術、歷史保留傳承下去。

12. 最近工作時常聽的音樂為何。

Peter：最近很喜歡 Khruangbin 與日本新生代迷幻搖滾樂團幾何学模様。

13. 服裝部分有無讓 Peter 印象深刻的設計。

Peter：Palace x Polo Ralph Lauren 這系列我覺得是相當棒的設計與合作。

Peter希望將 40、50 年前快要失傳的書寫技術、歷史保留傳承下去（KEEDAN提供）

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】