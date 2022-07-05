【海外升學/本地升學/升學移民/DSE/DSE2022】就快又到一年一度公開試放榜，仍在心大心細不知應該如何繼續學業？「第28屆香港國際教育展」或者幫到你，快來看看有甚麼焦點參展商、講座及優惠吧！



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2022年香港中學文憑考試（DSE）即將在7月20日放榜，很多考生可能會開始想好考獲不同分數時該如何應對，7月9至10日舉行的「第28屆香港國際教育展」就有超過600家海內外大、中、小學、專上、持續進修學院及升學顧問機構等參加，展期內更有超過30個講座，如院校簡介、海外升學指南等。

DSE即將放榜 / 資料圖片

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【1】海外升學區

提供一站式海外熱門國家升學課程及留學移民資訊，包括英、澳、美、加、紐、日、韓等地的文憑、學士及碩士等課程。

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【2】本地升學區

除了本地大學及專上學院，政府的紀律部隊亦有攤位，即場介紹升學或就業的資訊及策略。

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【3】持續進修及課外活動區

因應2022/23年度最新財政預算案提出，持續進修基金資助增至$25,000，而且取消年齡上限，即使是在職人士都不妨增值自己。

【4】台灣升學區

想到海外升學又未有太多Budget，可以考慮台灣，當地學費、生活費等費用都較低，單是2021年已有超過9,000位香港學生在台就學。教育展則請來台灣7所綜合型和科技型大學，讓大家即場了解。

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此外部分參展商更推出優惠，若即場報讀課程的話可享費用豁免甚至獎學金，多達11個機構都有份！

第28屆香港國際教育展

日期：2022年7月9至10日

時間：12pm至6pm

地點：香港會議展覽中心5G展廳

費用：全免

備註：入場時須跟隨政府最新防疫規例，即符合疫苗通行證要求及使用安心出行；亦要遵守大會規定，未能通過體溫檢測、懷疑或已確診2019冠狀病毒病、及正在接受檢疫人士恕不能入場

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