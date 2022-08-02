BNO VISA｜英國內相確認97後出生港人可申請　移英港人揭8大問題

【BNO VISA/移民英國/】英國自2021年1月31日開放港人申請BNO Visa後，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）今日(8月2日)Twitter發文確認，政府正安排放寬計劃，將容許97年7月1日後出生、父或母其中一方為BNO港人的香港年輕人，可以申請BNO VISA赴英居留。



（Priti Patel Facebook圖片）

其實早於今年2月英國邊境移民政務次官福斯特（Kevin Foster）在國會回覆議員查詢時，已表示英國決定放寬BNO簽證申請資格。而根據今日（２日）《電訊報》（The Telegraph）報導，合資格的港人需年滿18歲，才能以獨立身份申請BNO簽證計劃 (BNO VISA)，並引述彭黛玲指「將於今年秋季生效」。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）今日(8月2日)Twitter發文確認，政府正安排放寬計劃。

近年確有不少港人因應BNO VISA計劃而移民到英國，早前也有外媒報道，英國政府2022年首季收到19,500宗BNO簽證申請。其實英國跟香港在氣候、文化和人民生活習慣都有顯著差異，有過來人就分享移英後８大生活問題。

👉MIRROR演唱會｜前幕後人員揭這個人最大責任 飛船都差啲出事？

👉日YouTuber讚香港人3大優點完勝日本人 讓座超感動、最欣賞是...

KOL「Hong Kong Walker」，目前住在英國曼城，在網上拍片分享移民生活，指初到英國時一切都很新鮮，不過沒有想像中自由，直言「連喺商場拍嘢都唔得」。同時，連去餐廳食飯都沒甚麼選擇，「5鎊（約$49港元）一個快餐已經算平，在香港同樣價位都有大量選擇。」間接失去選擇自由。影片引出不少網民留言，指英國有不少大大小小的問題令人不適應，大至稅收，小至天氣都是問題。

KOL「Hong Kong Walker」不時在網上分享移英生活。

👇👇👇按圖看網民及Hong Kong Walker分享👇👇👇

+ 4

不過「Hong Kong Walker」認為英國也有可取之處，就是房子便宜，一百萬港元左右就有4百甚至6百呎的房子。另一方面，住得久了會慢慢發現城市的內涵，以及不同的面貌，比起在香港每天對著千篇一律的高樓大廈，來得更精彩。

同場加映：移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望

移英港人鬆仔早前在他的YouTube頻道「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」上分享到他經常會聽到大家說要融入英國生活，但何謂習慣呢？他認為要住得舒服、滿意才算是真正的適應，而不是強迫自己做某些事假裝融入。為了讓港人移英後能更從容地生活，鬆仔就分享了5個可以讓你快速融入英國生活的技能。👉移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望