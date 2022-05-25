【海外升學必讀】一文看清港人熱門升學國家、開支及理財資料

【海外升學/英國/美國/加拿大/澳洲/理財】為人父母自然想子女培養成材，不少家長都會安排子女海外升學，為未來發展打好基礎。不過海外留學所費不菲，家長需要未雨綢繆提早規劃，到底應如何部署？以下集合英國、美國、澳洲、加拿大四大港人升學熱門地點讀大學所需預算、學制和各地大學排名。



英國升學

英國一直是港人負笈海外升學的熱門地點，不少大學均為港人熟識，具社會認受性。根據2022年《泰晤士高等教育》全球大學排名，當地排名最高的五所大學依次為牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院與倫敦政治經濟學院，其中牛津大學更獲評為全球最佳大學。

根據英國文化協會，當地大學本科課程以3年制為主，香港學生完成文憑試後赴英升學，比在港讀大學快一年畢業。

費用方面 ，根據英國文化協會資料顯示，學費每年約HK$97,000至HK$252,200；住宿及生活費每年約HK$93,120至HK$151,320，總數每年約HK$190,120至HK$403,520。

英國是港人熱門升學地點，2022年《泰晤士高等教育》全球最佳大學便是英國牛津大學。

美國升學

美國傳統名校林立，根據2022年《泰晤士高等教育》全球大學排名，名列前10位的大學中，有8間是美國大學，當地排名最高的五所大學依次為加州理工學院、哈佛大學、史丹福大學、麻省理工學院與普林斯頓大學。

美國政府教育資訊網頁Education USA資料顯示當地大學本科課程為期4年，並採取學分制，學生需完成指定學分才可畢業，當中包括主修科和各種不同學科。

費用方面，根據美國大學理事會資料，學費每年約HK$100,932至HK$415,195；住宿及生活費每年約HK$150,072至HK$224,016，總數每年約HK$251,004至HK$639,210。

澳洲升學

澳洲是另一近年海外升學熱點，澳洲政府教育資訊網頁Study Australia指出當地不少大學均設有大學基礎課程（Foundation），只要學生完成課程且成績達標後便可銜接升讀大學一年級。

大學質素方面，當地大學在《泰晤士高等教育》全球大學排名最高的五所大學依次為墨爾本大學、澳洲國立大學、昆士蘭大學、蒙納士大學（Monash University）與悉尼大學，全部位列排名榜首60名。

按澳洲政府教育資訊網頁Study Australia，當地大學本科課程為3年制，榮譽學位（honours degree）則需4年。學費每年約HK$109,600至HK$246,600；住宿及生活費每年約HK$115,305，總數每年約HK$224,905至HK$361,905。

現時不少家長均部署安排子女海外升學，希望他們能擴闊視野，為日後發展打下良好基礎。

加拿大升學

加拿大為港人移居熱點，不少家長會因此選擇送子女往當地留學，以便當地親友照應，加上當地食宿費相對英、美、澳三地一般較便宜，吸引不少學生到當地留學。

加拿大政府教育資訊網頁EduCanada顯示當地本科課程為3年制，榮譽學位（honours degree）則需4年。在《泰晤士高等教育》全球大學排名最高的是位列18的多倫多大學，其餘依次為卑詩大學（UBC）、麥基爾大學、麥克馬斯特大學與蒙特利爾大學。

根據加拿大統計局資料，學費每年約HK$141,546至HK$399,018。另外住宿及生活費每年約HK$54,000至HK$108,000，總數每年約HK$195,546至HK$507,018。

及早儲備資金 靈活應付未來需要

值得留意的是，影響海外留學費用因素眾多。例如是留學地點是否物價較高的大城市、子女會否入讀學費較高的學科，以至不同國家貨幣匯率變動等，家長提前作財務部署時需預留彈性，以便日後應付不同需要。

影響海外留學費用因素眾多，例如是留學地點、修讀學科、各國匯率變動等，家長提前作財務部署時需預留彈性，以便日後應付不同需要。（資料圖片）

特別是安排子女海外留學涉及龐大開支，家長宜及早做好財務規劃。現時坊間亦有保險公司推出多元貨幣儲蓄保險計劃，提供多種保單貨幣選擇，亦容許日後轉換至其他貨幣，靈活應對未來需要。舉例說，新手媽媽Susan與丈夫特別重視女兒Tracy的成長規劃，雖然一直心儀女兒入讀英國傳統名校，但考慮到Tracy需要時間摸索發展方向，因此於Tracy一歲時投保了提供7種保單貨幣選擇（包括美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊及新加坡元）並可容許於第3個保單周年日起轉換保單貨幣的「宏利環球貨幣保障計劃」，首先以英鎊作為保單貨幣開始建立財富。

若果Tracy 18歲時決定到美國修讀資訊科技，Susan便可選擇行使「貨幣轉換權益」，將保單貨幣從英鎊轉換為美元，支援Tracy的升學需要。

資金周轉更輕鬆 捉緊不同機遇

假設於美國畢業後的Tracy受當地創科文化影響，決定於當地創業，開設一間結合環保與科技的店舖，需要龐大資金。作為子女的最強後盾，Susan可選擇鎖定部分非保證終期紅利（適用於第15個保單周年日起）或透過減少名義金額提取部分保單價值作為周轉之用，助女兒一圓創業夢。

財富傳承 延綿下一代

隨着Susan的年齡漸長，她可選擇將保單的受保人及保單持有人更改為Tracy，將保單傳承給Tracy。此外，Susan亦可考慮透過宏利提供的「保單分拆」增值服務，按自訂比例將她的保單分拆，並將其中一份保單的受保人及保單持有人更改為Tracy，而另一份保單則可保留給自己作退休儲備。

文章資料來源

英國：英國文化協會（學制、學費及生活費）

美國：美國政府教育資訊網頁Education USA（學制）、美國大學理事會（學費、生活費）

澳洲：澳洲政府教育資訊網頁Study Australia（基礎課程、學制、學費及生活費）

加拿大：加拿大政府教育資訊網頁EduCanada（學制）、加拿大統計局（學費）、教育局生涯規劃資訊網站（生活費）

宏利環球貨幣保障計劃：資料由宏利提供（網址）

文章資料以上述網頁2022年5月23日資料為準

文章金額以每9.7港元兌1英鎊；每6港元兌1加元；每5.48港元兌1澳元；每7.8港元兌1美元計算，數字為小數點後1個位。匯率資料來源：2022年5月11日Yahoo Finance

宏利只提供上述「宏利環球貨幣保障計劃」的資料作參考之用。您應於進行申請前參閱宏利網站上提供的相關產品信息，以了解產品的性質，特點，風險，不保事項及確實條款及細則，並確定以上產品能否切合您的需要及情況。