李家超是氣功大師、她最愛泰拳！6個香港高官原來是「武林高手」

政府先前於8月7日舉行全民運動日， 鼓勵巿民養成做運動的習慣。當日行政長官李家超，以及十多位主要官員都有參與各區體育館的康體運動。正所謂高手在民間，總有一個在身邊，誰能想到香港高官中竟有不少「武林高手」，當中更有一位當代拳后，你能猜出是誰嗎?



人不可貌相，實力當然更不容小覷。當你以為他們只是平凡的高官,但其實他們很多都只是被政務耽誤的「武林高手」,更有人曾有一個體育夢。以下6個高官都是深藏不露的高手,誰讓你最意想不到?快留言分享下吧!

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1.李家超

行政長官李家超修練氣功超過25年，已經是師傅級，他曾對傳媒表示，單是靜坐就能「自我氣疏通經絡」，更稱練氣功後連醫生都唔使睇。

2.鄧炳強

保安局局長鄧炳強為了訓練意志力，曾表示每逢星期六都會抽時間在戶外跑10公里，為了健康更戒了零食!

3.盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂曾於08、09、10年參與渣打馬拉松,更曾數次參加毅行者，耐力一百分!

4.麥美娟

麥美娟為了解決胃病困擾和強身健體，曾跟藝員兼泰拳教練黃澤鋒學打泰拳，工聯會也曾上載她的打拳片段，坦言熱愛「打拳嘅速度」，片中所見拳拳有力甚有大將之風，所以任民政及青年事務局局長絶對當之無愧。

5.張國鈞

律政司副司長張國鈞曾因足球腳法了得，而被中學體育老師推薦入讀體育學院的前身銀禧體育中心，他更是球隊車路士的頭號球迷。

6.聶德權

前公務員事務局局長聶德權也曾參加渣打馬拉松的10公里和半馬賽事，他最常於周末練跑，位於沙田的城門河更是他的「主場」。

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政府在官方新聞網頁發出通告，每逢星期五將會推行名為「星期五便服日」的活動，屆時所有政府僱員都可逢星期五穿著運動服裝或便服上班，意義是希望藉此鼓勵一眾官員，由他們帶動在公餘時間多參與康體活動。

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