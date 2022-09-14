性愛冷知識｜5個床上秘技高潮頻頻　墊枕頭黃金45度讓愛更深入？

情侶之間吃一吃，就把彼此吃乾淨，真的很讚，在這個週末（溫韾提醒，不想當爸媽，記得要帶套），需要來點刺激不一樣的嗎？❤



5個性愛秘技幫助「醞釀高潮」！好好感受彼此的體溫～👇👇👇

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情慾歌單是必備

對女生來說，高潮真的不是那麼容易就達到的，氣氛真心很重要！欸等等！小編這邊指得是音樂，並不是A片，好嗎？它助性的效果很有限，至於為什麼很有限，你可以去看看許藍方博士這樣說，與其看人家在你面前活塞運動，可能還會遇上讓人很出戲的女優，搭配適合的性愛音樂（音樂app都有推薦歌單！）更能讓你們之間更有氣氛，隨著旋律舞動更到點❤

口交液是高潮小幫手

想著把食物抹在自己身上，要他舔過妳身體的每一處？那個...小編只是想說，有些食物抹在妹妹或弟弟上可能會細菌感染啦。改用口交液安全而且口味又多，還能當成純潤滑液使用，澆淋上去，搭配不同的溫度，隨著他舌頭的吸吮挑逗，從背脊都能陣陣麻起來。

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用臀部來挑逗

在女上位式的時候，請自己帶入「全世界你最性感」的角色，不要只懂得上上下下或是前前後後，想要讓你和他更舒服，就試試用臀部勾勒出英文字母W、M、O，稍稍的一個角度變化，都能讓感受到他逐漸大起來。

加入情趣用品吧

享用淘氣又撩人的sex toy或是SM這種帶有調教或是禁慾感的小幫手，要輕柔還是火辣，拎著羽毛輕撫過身體的每一吋，直接用小怪獸來挑逗你的小豆豆，感受到前所未有的觸電感高潮，絕對會讓你嬌喘說還要！

枕頭讓愛感受更深

對於許多人鍾愛的傳教士體位，四目相望下搭配一次次的進入，想要再有更深體驗的你，別忘了墊個小枕頭在腰間，讓上半身呈現45度的高度，讓他的寵愛能好好的深入你，你就是負責好好享受他進攻吧～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】