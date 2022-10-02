男友開口問借錢點算好？先考慮5大重點：借了不被感激還遭嫌棄

在現在這個新時代，男女同酬已經不是新鮮事，也有一些更本事的女性，薪金比另一半高也多不勝數。其實只要大家商量好，誰的薪金高低都不是問題，最重要是兩人的心態都能接受，不會看不起薪金較低的那位。



與收入較低的男生交往，一開始大家都不會在意這些差距，但如果男方經常「忘記」帶錢包，又或者不夠錢，女方往往負責墊底。尤其是規劃出國旅遊，男方還會暗示手頭緊沒辦法去，利用女方想要一起出遊、回憶無價的心態讓女方出錢，久而久之女方會感到厭惡，也會變成吵架的導火線。如果還借錢給對方，吵架時男方就會認為是不是借了一點錢就開始看不起他。

這樣的男生，要分手又擔心錢要不回來，不分手卻又一直鬧得不愉快。在做出決定前，可以先考量一下這些事項，相信會有幫助。

伴侶問你借錢應如何是好？先考慮好這5點再決定～👇👇👇

+ 14

1. 對方經常入不敷出，是不是理財觀念有問題？

其實輪流埋單或者AA都還好，如果每次對方都忘了帶錢包、錢不夠，又或者說晚點去銀行領錢才還，最後卻不了了之。當這一切都變成自然後，你發現對方在金錢方面常常都出錯，那你就該開始正視這個問題了，看看對方的理財觀念哪部分不對，還是對方是趁著親密關係之便，將這當作理所當然。

2. 錢借了出去不被感激，還被嫌棄

我們借錢給對方的目的是幫忙對方解決困境，但如果借了對方不但不被感激，還會帶有嫌棄的態度，這樣是多傷心啊！有信用的人，就算借錢的人是枕邊人，都會守信用的在預期內還錢；但也有一些會仗著自己是女方的親密愛人能拖就拖，女方追討的時候還嫌對方小氣、對自己不信任。這樣的情況如果重複數次，漸漸就會引發爭執，借錢的一方被認為看不起自己。繼續借可能是沒完沒了，不再掏口袋又被對方埋怨刻薄冷漠、見死不救、你虧欠了他等等。人在遇到金錢問題時總會卡住，真的要借錢給另一半最好先想清楚。

3. 繼續縱容只有害了自己

如果你認為愛就是不計較，愛就是付出，任由另一半依靠你生存，這樣你並沒有讓他成為更好的一個人，而是讓他繼續在那裏擺爛。一旦對方被你養得「嬌生慣養」的時候，就會認為這一切都是理所當然，更加不會珍惜你的付出，更別說要尊重和了解理財的原理。如果真的要與對方繼續走下去，口袋裏的錢還真的要管緊一點，以免自己陷入財困和情困之中。

4. 已經沒有感情，拖著為著要對方還錢

相信有不少這樣的女性，其實已經不再愛對方，但因為害怕分手後借出去的錢更像潑出去的水，到最後連影子都看不見，錢就如流水一去不回頭。為了不想這樣而勉強牽扯下去，其實也是沒完沒了，要還你早就還了，哪裏會這樣一拖再拖。因此，在把錢借出去之前，不要忘記可能會有這樣的結局。

5. 毀了自己的財務信用

每個人總有一些貸款要還，但如果為了另一半去借了個貸款或當擔保人，萬一真的分手了，這筆款子就變成是你的責任了。尤其是大額款項，可以請對方去找親人或自己向銀行貸款，千萬別將這個責任拉上身，萬一還不起這筆貸款，被破壞的財務信用是你自己的。

如果你正卡在借與不借之間，真的要認真考慮一下以上這幾點。愛雖然可以在所不惜，前提是對方懂得珍惜與感恩。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】