減肥｜舒淇養生美腿減小腹6招　7天排毒餐速瘦身營養師這樣建議

46歲的舒淇經常與粉絲分享生活，而且幾乎都是素顏、零濾鏡，膚況與身材狀態依舊完美。



她的養生方式除了做瑜伽之外，睡前5～6小時也禁食、禁酒，此外，也透過7天排毒餐緊急瘦身。不過營養師提醒，舒淇的7天排毒餐只能救急時使用，不建議長期採用，以免低血糖、營養不足；而飯後只要不坐下就不會胖肚子，建議可以散步30分鐘，消小腹很有用。

舒淇7天排毒餐（按圖👇👇👇）

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邊看電視邊瘦手臂 睡前抬腿練出美腿

身高168厘米、體重50公斤的舒淇，平常會安排瑜伽運動來延展、放鬆肌肉，包含弓式、眼鏡蛇式、嬰兒式、駱駝式等，結合多種動作訓練到身體不同部位，維持完美體態。她也會在看電視時，將兩手高舉貼著耳朵，一分鐘後再慢慢向外畫圓放下來，不斷重複這個動作瘦手臂。此外，她在睡前會做抬腿運動，不管是空中踩單車或者靠牆抬腿、側躺抬腿等，每天持之以恆，練出美腿。

睡前禁食禁酒 緊急瘦身靠「7天排毒餐」

舒淇也曾表示自己睡前5～6小時不吃東西，包括不喝酒，讓身體有充足時間消化。而緊急瘦身時，她會靠「7天排毒餐」，訣竅就是「連續七天、每餐都吃三色新鮮蔬菜」，烹調方式盡量少油、低鈉，可以用汆水或者涼拌沙律。

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小麥草汁幫助排毒 站著打電動避免小腹

舒淇還會早晚喝麥草汁作輔助，外國也非常流行小麥草汁排毒法，因為小麥草汁含有豐富的維他命、纖維素和有益酵素，能幫助腸胃蠕動、清除宿便。她也堅持飯後不能馬上坐下，會站著打電動遊戲讓時間很快過去，而且飯後站立20分鐘會比馬上坐著、躺著的人，更不容易胖小腹。

營養師指排毒餐只能救急 散步也能瘦小腹

台灣營養師余朱青表示，小麥草汁雖然含酵素有助腸胃蠕動，不過因為屬於高鉀食物，有腎臟病的患者要小心。而7天排毒餐因為有大量蔬果的豐富植化素、膳食纖維，可以包覆油脂從腸道排出、清除腸胃廢物，不過因為缺少蛋白質和澱粉，所以只能救急使用，不可以長時間嘗試，以免低血糖頭暈、營養素不足，反而造成身體傷害。

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她強調，飯後習慣坐下來，腹部會囤積脂肪，飯後不坐就可以不胖肚子，很多學員跟她反映，飯後散步半小時，小腹消得很快，但前提是不能吃過飽，一整天的總熱量控制要先做到，搭配飯後散步才能瘦小腹。

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