政府工｜發展局請小編月薪60K！要識影相拍片5年經驗+讀呢科優先

【政府工/公務員/發展局】發展局請研究主任，其中一個職責是管理發展局各社交媒體平台，並拍攝照片和影片，以及進行剪輯工作，以製作社交媒體帖文，簡單來說即係做小編！呢個小編職位薪酬相當吸引，月薪高達60K!



發展局今次請研究主任屬非公務員合約，雖然歡迎讀任何學科的人士申請，但也強調以新聞學、傳理學或政治研究畢業為佳，須識攝影、攝錄和剪輯技巧，也熟悉政府體制及公共事務。職責方面，除了協助管理發展局各社交媒體平台，也需要協助草擬文稿及演辭、 就公眾查詢協助草擬回覆以及協助進行社區參與活動等工作。

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這個職位申請截止日期為10月10日，而且不接受互聯網申請，有興趣的朋友要下載申請表格加學歷履歷及工作證明副本郵寄到相關地址。

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