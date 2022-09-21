政府工合集｜8份月薪逾20K、無需經驗的政府筍工　有份起薪達57K!

【政府工/ 公務員/ 政府職位空缺/ 求職招聘】政府持續釋出政府工，不少職位的入職要求只需持有大學學位，而且無需工作經驗，部分更是鐵飯碗，即三年試用期後可長期聘用。《開罐》Opener就為大家集合了8份政府筍工，來自教育局、統計處、地政總署等部門的職位，起薪由20K至高達57K！



【1.】統計處—訪問員（月薪近20K）

統計處今次招聘統計員雖然是N仔約，但月薪近20K，而且入職要求不高，DSE五科達二級成績及同等學歷，無工作經驗都可以申請，職責主要是從統計調查的受訪者搜集統計資料，解答有關統計調查的查詢等，不過也註明可能須不定時工作及執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。

👉政府工｜統計處請訪問員月薪近20K DSE五科合格、無需工作經驗

【2.】物流署—政府車輛事務主任（月薪29.5K）

這次招聘屬公務員約，真正鐵飯碗。若持有由香港大學附屬學院頒發的《物流及運輸高級文憑》或同等學歷，則可以無需工作經驗，月薪$29,500-47,820。

👉超級政府工｜物流署請政府車輛事務主任 月薪29-47K無需學位經驗

【3.】教育局—計劃行政主任月薪（月薪32K）

雖然今次都係N仔約，聘用期約15個月，但薪酬待遇也不俗，其中一個職責主要是安排教育局不同部門與外聘顧問進行面談。不過申請者須符合語文能力要求。

👉教育局筍工｜計劃行政主任月薪32K 大學畢業乞食科都得+無需經驗

【4.】地政總署—產業助理（月薪20K）

今次都是為期一年的N仔約，職責是協助處理有關徵用土地、批地、執行契約條款、管理土地、短期租約的租賃和短期更改土地用途申請等的工作，須實地視察。

👉地政總署請產業助理 無需經驗及學位月薪20K！即睇2大入職條件

【5.】商務及經濟發展局—二級助理貿易主任 （起薪$30,990）

二級助理貿易主任屬公務員約，按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。入職要求是只要持大學學位，讀任何科目都可以，無需工作經驗，頂薪點達$57,395！

👉公務員政府工｜二級助理貿易主任頂薪達57K 10.7截止有學位即可

【6.】運輸署—二級運輸主任 （起薪$30,990）

運輸署招聘二級運輸主任，起薪點雖不及EO高，但頂薪同樣是$57,395，而且如果擁有香港運輸物流學會的正式會員資格，都合資格申請該職位！

👉公務員招聘｜二級運輸主任頂薪達57K跟EO睇齊 無經驗或學位都得

【7-8】政府各部門—二級行政主任(EO II) （月薪$32,545起）、政務主任(AO)（月薪＄57,395起）

二級行政主任(EO II)只需持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷即可申請，而政務主任(AO)則須持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位或同等學歷。兩個職位都要通過綜合招聘考試能力傾向測試(CRE)、《基本法及香港國安法》、聯合招聘考試(JRE)。

👉AO、EO招聘開始10.7截止！超級政府工32K-112K 即睇考試時間表

同場加映 : 投考政府工丨90後EO專訪談面試心得 兩大題型點準備/幾耐有Offer

大學生畢業後如沒有dream job，相信不少人都有意投考薪高糧準的政府工，其中起薪逾3萬的EO幾乎每年都會請人，成為Freshgrad爭崩頭的職位之一。《開罐》邀請到一名有4年經驗的EO接受訪問，分享筆試及面試的過程。

👉投考政府工丨90後EO專訪談面試心得 兩大題型點準備/幾耐有Offer