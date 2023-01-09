《下女的誘惑》女星靠「賣奶」維持生計　盤點9位韓星入行前職業

不少韓星在成名前為維持生計做過不少工作，例如：防彈少年團SUGA就曾當過外賣員、跳舞出色選秀第一出道的姜丹尼爾則曾以伴舞的身分登上舞台，以及Girl's Day素珍因為被假經紀公司騙走200萬韓元，從此一人打多份工包括居酒屋、電話銷售員等，生活過得十分辛苦。



每位公眾人物背後都有不少的血汗淚，如今能有出彩的成績令人欽佩外，不少演員們的故事也相當精彩。今天小編就把目標聚焦在演員們身上，帶大家看看近期的大勢演員們背後有什麼與眾不同的故事！

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一、玉子妍：本想當律師

在戲劇《驅魔麵館》、《黑色太陽》中擁有出色表現的玉子妍，近期在火爆韓劇《律戰江湖》中飾演九川醫院院長「玄朱希」一角的她，精湛的演技獲得許多觀眾的稱讚，但玉子妍過去的夢想卻是想成為律師！以首爾大學高材生畢業的她，曾透露自己中學時曾參加過話劇社，但當時並沒有想成為演員的想法，甚至原本計畫自己會去律師事務所工作，直到看了話劇《三月的雪》後，心中開始萌生想當演員的想法，並於2012年以舞台劇出道，但卻沒能闖出名聲，直到2019年玉子妍出演電影《白頭山：火山浩劫》中，並在劇中飾演責任心強的「閔中士」，才慢慢開始受到關注。

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二、金智媛：歌手練習生、伴唱、鋼琴手

2013年憑藉戲劇《繼承者們》中飾演的「劉Rachel」一角逐漸備受關注的金智媛，過去更曾擔任過偶像練習生，擁有出色、甜美氣質的金智媛，中學三年級時在街上被星探發掘，而加入了歌手Younha的經紀公司當練習生，並接受了舞蹈、唱歌、演技等訓練，過去更曾以藝名「Jessica K」活動過，不僅擔當過Younha伴唱、演奏鋼琴外，突出的外貌很快被廣告導演看中，2010年以拍攝LG Lollipop手機廣告出道，青春活力的形象很快就受到業界關注，後續更接演了不少電視劇，如《歡樂滿屋2：短腿的反擊》、《致美麗的你》、《期待戀愛》等，出色的演技備受肯定，2016年所出演的《太陽的後裔》更是使她名聲大噪瞬間成為大勢！

三、秦基周：三星IT顧問

近期在戲劇《現在開始是Showtime!》飾演充滿正義感的強國派出所熱血巡警「高璱邂」一角的她，出色的表現逐漸受到大家關注，身為「腦性女」的她不但是計算機工程系和新聞放送系畢業的學生，出眾的能力表現更讓她一畢業就進入韓國三大企業的三星工作，成為「三星SDS」IT顧問，在工作三年後有理想、抱負的她決定完成自己當記者的夢想，毅然決然辭去三星的工作，前往新聞業擔任三個月的實習記者，而當時同樣對演技懷抱熱情的她，也在2014年參與第23屆超級模特兒選拔大賽獲得第三名的成績，並在2015年走上演員之路，直到2016年出演電視劇《月之戀人－步步驚心：麗》，並在劇中飾演有著明朗微笑和性格的丫鬟彩鈴一角而備受關注，近期也即將有新戲《偶然遇見的你》等待播出，喜愛她的朋友要記得死守放送唷！

四、楊慶元：普通上班族

《愛的迫降》中的北韓F5大家有印象嗎？在劇中飾演刀子嘴豆腐心，自信爆棚的「表治秀」一角的楊慶元，劇中逗趣的模樣讓人映象深刻外，近期在熱播韓劇《律戰江湖》中展現出的精湛演技更是讓人眼前為之一亮，但其實在成為演員前楊慶元只是一家建築公司的普通上班族，畢業於建築系的他，一畢業便踏入本行工作學以致用，但卻其實一直都對演戲抱有熱情，更經常抽空到劇團練習，直到2010年楊慶元才終於以音樂劇《百老匯42街》出道成為一名演員，而磨刀多年的他演技自然不在話下，更擁有一副令人驚豔的好嗓音，在韓國歌手Jin Minho的平台參與直播時，就只短短演唱了歌曲〈一半〉（반만）就受到廣大的回響，只能說努力絕對不會辜負有心的人，如今事業蒸蒸日上的他，相信未來定會只走花路的！

五、柳俊烈：賣過SHINee演唱會周邊

2015年憑戲劇《請回答1988》中深情守護女主角的形象獲得人氣的柳俊烈，曾提到高中時期夢想成為美術系大學生，曾參加過美術大學測驗，並以攻讀師範大學為目標進行複習，卻在偶然的機會下改變了夢想，決定成為一名演員，但為了維持生計柳俊烈打過不少的工，從最基本的發傳單、超市卸貨人員、快遞再到公演排椅子的兼職、烤肉店店員、販賣SHINee演唱會週邊的臨時工等，而雖日子過的艱辛，但卻從沒澆熄他想當演員的決心，也多虧了豐富的人生經歷，讓他在戲路上毫無設限，如今各種角色類型輕鬆駕馭，近期在電影《逆權司機》、《錢》、《祖宗膠戰外星人》中都有相當精彩的表現，未來星途指日可待！

六、金泰梨：超市賣豆奶

一出道就以「怪物新人」之姿憑藉電影《下女誘罪》，拿下青龍電影獎、亞洲電影大獎等多項最佳新人獎肯定的金泰梨，原本的夢想是想成為播音員，因此進入了慶熙大學新聞系，但在接觸到話劇社團後便開始對表演產生興趣，二年級時決心要成為一名演員，而在正式出前也做過不少兼職來維持生計，像是快餐店、便利店、超市豆奶銷售員以及咖啡廳等，同時也在大學路劇團擔任小配角，也因這些舞台劇的經驗奠定了金泰梨深厚的演技功底，讓她在多達1,500人的激烈競爭中脫癮而出，成為導演朴贊郁時隔六年的新作女主，出色、自然的演技讓人感受不到當時的她只是剛出道的新人演員，近期也憑藉電視劇《二十五，二十一》再度圈粉無數，人氣火爆的同時，戲劇邀約更是源源不斷，金泰梨有份演出電影《祖宗膠戰外星人》外，也有望出演新劇《惡鬼》，喜愛她的粉絲記得密切關注唷！

七、表藝珍：大韓航空空姐

在電視劇《模範的士》中有亮眼表現的表藝珍，憑藉此劇成功出圈，過往的經歷更被網友直呼太狂了！其實表藝珍在出道前的工作是名空姐，大學就讀航空服務學系，並通過了大韓航空的測試，成為了公司的一名空姐，但在工作一年多後，她不顧父母反對決然辭工，並到了演藝學院學習，在此期間還在JYP娛樂做過為期一年左右的演員練習生，並在2012年以出演電視劇《吳子龍走吧》正式以演員身分出道，出道後便一步一腳印從小配角演到現在，在戲劇《Doctors》、《三流之路》、《當你沉睡時》、《金秘書為何那樣》等熱門戲劇中都能看見她的身影，雖露臉機會不多，但相信日後但能闖出自己的一片天！

八、韓石圭：KBS配音員

出道至今已38年的韓石圭，擁有史劇《樹大根深》、《秘密之門》和人氣超高的《浪漫醫生金師傅》等代表作的他，在1990年以KBS公開招聘配音員進入電視台，隔年又順利通過MBC招聘演員，正式開啟演員生涯，獨特沉穩的音調、清楚的咬字被譽為是「美聲配音員」，更通過《Pilot》和《漢城之月》等電視劇一躍成名，隔年，更出演電影《隔世琴緣》證明了他的實力，身價也開始飆漲，隨後更接連出演多部作品皆得到不錯的回響，也他成為韓國二十世紀末最受歡迎的演員之一，當時更是票房保證的代名詞！2016年更憑藉出演電視劇《浪漫醫生金師傅》獲得觀眾一致好評，更在近期傳出好消息《浪漫醫生金師傅》第三季即將在2023年回歸拉！屆時各位可要記得死守放送唷！

九、孫錫久：公司代表理事

因出演《我的出走日記》在劇中飾演既神秘又有魅力的「具氏」受到大眾喜愛的孫錫久，畢業於美國和加拿大芝加哥藝術學院的他，不僅說著一口流利的英語，更自願派遣駐伊拉克的宰桐部隊服役，退伍後就在加拿大認真深造表演，回國後憑藉自身努力逐漸在演藝圈站穩腳跟的他也被媒體爆出，他其實是韓國工具機器製造商「Gomtlathe」的太子爺，該公司更曾創下高達55億的銷售額，產品更外銷到10幾個國家，消息一出讓廣大網友相當震驚，經紀公司也隨之證實該消息，並表明雖孫錫久曾接手過公司事務，但由於演藝事業忙碌，最後僅以「代表理事」掛名，但超狂的經歷背景仍舊掀起了網友們熱議，更驚呼：「完全沒想到戲外的孫錫久竟是身價破億的富二代」!

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